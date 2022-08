Puljak uvodi restrikciju alkohola, diže turističku taksu i dovodi zaštitare na ulice

Split za tjedan čekaju kotarski izbori, a gradonačelnik Ivica Puljak okupio je predstavnike Centra iz nekoliko kvartova. Tema je bila čistoća. Svi muku muče s tim. Puljak je najavio što sve sprema

Gotovo pa svaki dan stižu izvještaji o neprimjerenom ponašanju gostiju u centru grada. Puljak kaže da to nije posebnost Splita, nego da i drugi imaju isti ili sličan problem. Posebno je duhove uzbudilo uriniranje u pirju u Marmontovoj. Puljak kaže da to nisu mogli ni kazniti jer takvo što nije zavedeno u Odluku o komunalnom redu.

Naši pravilnici i zakonske norme na snazi ograničavaju neke načine uvođenja reda u grad. Mi smo uočili sve te probleme, ovih dana ćemo pojačati broj redara i pokušat ćemo angažirati zaštitare da oni paze na te stvari. Ali najvažniji koraci su oni koji slijede. Jedan od najvažnijih je donošenje Odluke o komunalnom redu kroz koju ćemo točno definirati što se smije, a što se ne smije raditi. To će biti alat komunalnim redarima, zaštitarima i policiji da se takve stvari spriječe u budućnosti.

'Mi smo svjesni problema koji se događa naročito ove godine zbog porasta broja turista naročito mlađih. Profesionalci koji se bave turizmom uvjeravaju nas da je inače trend ove godine u svijetu da putuju mladi ljudi i to se praktično događa u svim gradovima koji imaju jako veliki broj turista. Neki dan smo razgovarali s gradonačelnikom Hvara koji ima iste probleme.

Tražit ćemo rješenja da se turizam okrene prema onim granama koje donose veće vrijednosti, kao što su kulturni, kongresni, znanstveni i sportski turizam. Pokušat ćemo naći načina da se ograniče mjesta na kojima se konzumira alkohol. Pozivamo i ostale službe, naročito konzervatore, da budemo partneri u svemu tome i da se pazi kod prenamjene prostora da to budu one aktivnosti koje će pomoći da se razvijaju oni aspekti turizma koji neće dovoditi do ovakvih situacija.

Uskoro idemo na jedan svjetski kongres u Kanadu. To je kongres povijesnih gradova, tema je zadržavanje ljudi u starim gradskim jezgrama da se nastavi kontinuitet života. Do kraja godine planiramo donijeti Plan gospodarenja starom gradskom jezgrom u kojem će biti opisane sve mjere za zadržavanje života i održavanje reda.

O najavi restrikcija u prodaji alkohola Puljak je rekao. 'Ima raznih ideja, trebamo to svesti u zakonske norme i pravilnike. Razmišljamo da ograničimo radno vrijeme dućana koji prodaju alkohol. Ima raznih metoda i načina. Izradit ćemo prijedlog, razgovarat ćemo s Ministarstvom turizma, ako treba mijenjati neke zakonske norme da to zaista i napravimo'.