Puljak: SDP-ovci su tražili da upravljaju 'Stanoupravom'. Gradske tvrtke nisu ničiji plijen!

Splitsko Gradsko vijeće u četvrtak nije prihvatilo prijedlog gradonačelnika Ivice Puljka da se na dnevni red uvrste točke o izboru članova nadzornih odbora gradskih tvrtaka, a on je zbog toga optužio SDP, koji je dio vladajuće većine, jer su sva tri vijećnika te stranke bila protiv prijedloga

"Ali, osim toga, pokušali su trgovati gradskim tvrtkama i tražili su da upravljaju tvrtkom 'Stanouprava'. Mi to nismo prihvatili i nikad nećemo jer gradske tvrtke nisu ničiji plijen i u te će se tvrtke izabrati isključivo stručni ljudi na temelju natječaja, a ne po političkom kriteriju", rekao je Puljak.

Odgovarajući na novinarska pitanja, istaknuo je da neće dopustiti trgovanje u nadzornim odborima gradskih tvrtaka pa, kako se izrazio, "makar išli na nove izbore".

"Nas su građani izabrali da zamijenimo stare politike i promijenimo ljude koji su do sada uništavali Split, gradsku imovinu, javni novac i javne interese. To SDP-ovi vijećnici danas nisu htjeli podržati, nego su htjeli zadržati Kerumove i HDZ-ove kadrove", rekao je Puljak.

Najavio je da će već sutra na temelju svojih ovlasti predložiti skupštinama gradskih tvrtaka da se "napravi tranzicija vlasti i tako završi era Keruma i HDZ-a u Splitu".

"Ja imam zakonsku mogućnost za to", istaknuo je Puljak i dodao da ga "ne brinu novi izbori".

"Po zakonu, novi izbori se raspisuju ako se ne usvoji gradski proračun, ako vijećnici ne usvoje gradski proračun koji ću predložiti, onda idu novi izbori za Gradsko vijeće", rekao je.

Na upit je li to kraj programske većine u splitskome Gradskom vijeću, Puljak je odgovorio kako će i dalje partnerima iz programska većine predlagati projekte i tražit će suglasnost i potporu partnera iz većine ali, kako je dodao, "neće pristati na trgovinu".

Splitski SDP: Puljak se ne snalazi, radi greške u koracima

Vijećnik SDP-a Damir Matijević rekao je za Puljkove optužbe da SDP trguje da su insinuacije, da su nekorektne te da se gradonačelnik Puljak ne snalazi na toj dužnosti.

"Gradonačelnik Puljak je zakamuflirao izbor nadzornih odbora i paralelno je pokrenuo izbor direktora u gradskim tvrtkama", rekao je Matijević, tvrdeći kako je Puljak na sastancima sa SDP-om i partnerima govorio da će on birati direktore gradskih tvrtaka.

"Iako još nismo izabrali nove nadzorne odbore koji bi raspisali natječaje za direktore gradskih tvrtaka, Puljak je raspisao natječaje za te tvrtke koje će on odabrati", rekao je Matijević.

Ocijenio je da su SDP-ovi vijećnici danas uskratili potporu gradonačelniku Puljku jer je njegov prijedlog za nove članove nadzornih odbora došao neposredno prije današnje sjednice, a o tomu ranije nije izvijestio ni oporbene vijećnike ni javnost.

Odgovarajući na novinarska pitanja, Matijević je priznao da ima nesuglasica među vijećnicima koji čine vladajuću većinu u Gradskom vijeću.

"Most napada sve partnere, Puljak napada SDP, a SDP se brani, Možemo napada Most, Pametno napada Most - to je sve u zadnja četiri dana na takav način normalno da će novi izbori u Splitu biti jedino rješenje ako nastavimo ovako", rekao je Matijević.

Goran Kotur, također vijećnik SDP-a, istaknuo je kako gradonačelnik Puljak pravi pogreške u koracima i - umjesto da ih ispravi - optužuje SDP.

"Pozivam gradonačelnika Puljka da se uozbilji i ne krivi SDP za svoje greške", poručio je Kotur i dodao kako se SDP ne slaže da nadzorni odbori u gradskim tvrtkama budu fikusi.