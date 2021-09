Baldasar potpisao neobičan sporazum, Split izgubio 10 milijuna kuna; Puljak: 'Tražit ću njegovu odgovornost'

Grad Split izgubio je 9,4 milijuna kuna vrijedan sudski spor izazvan kontroverznom odlukom nekadašnjeg gradonačelnika Ive Baldasara, koji je s investitorima najvećeg trgovačkog centra u Dalmaciji 'Mall of Split' sklopio neobičan sporazum i vratio mjenice i jamstva njihove tvrtke, odnosno de facto onemogućio naplatu ovog iznosa u gradski proračun. Novi gradonačelnik Ivica Puljak na svom susretu s novinarima najavio je podnošenje tužbe Ustavnom sudu, ali i preispitivanje odgovornosti samog Baldasara

'Mall of Split' započelo se graditi tijekom 2011. godine, u doba Željka Keruma, no zbog niza problema oko pristupnih prometnica proces se razvukao na punih pet godina. Paralelno je trajala procedura naplate 47,3 milijuna kuna komunalnog doprinosa: prva polovica plaćena je još 2011. godine, no preostalih 23,6 milijuna tvrtka 'Mejaši Prvi' dugovala je gradskom proračunu još godinama te su na taj iznos obračunavane zatezne kamate. One su u idućih nekoliko godina dosegnule točno 9.379.697,42 kune.

Dana 6. kolovoza 2014. godine, splitski gradonačelnik Ivo Baldasar i investitor Kristijan Gelo u uredu javnog bilježnika Dalibora Pavlovića sklapaju sporazum po kojemu je tvrtka Mejaši Prvi dužna u roku od deset dana platiti zaostalih 23,6 milijuna kuna, što je i učinjeno. Zauzvrat, Baldasar je pristao vratiti sve instrumente osiguranja koje je Grad Split tada imao, od mjenica do založnog prava, te povući sve ovrhe na računima i nekretninama investitora.