Puljak: 'Očekivao sam da će Plenković dostojanstvenije prihvatiti poraz u Splitu. Morat će se na to početi privikavati'

Novoizabrani splitski gradonačelnik Ivica Puljak u ponedjeljak je poručio kako je očekivao da će premijer Andrej Plenković dostojanstvenije prihvatiti izborni poraz u Splitu te je ocijenio kako je HDZ uvijek nervozan kad izgubi mogućnost kontrole javnog novca

HDZ je uvijek nervozan kad izgubi mogućnost kontrole javnog novca i to ih najviše boli, rekao je, dodavši kako mu je žao što premijer "tu nervozu pokazuje na vrlo ružan način, ponovno vrijeđajući velik dio građana Splita".

Plenković je ranije večeras izjavio kako su izbori u Splitu bili nepotrebni, nisu promijenili ništa. Ustvrdio je kako je ekipa koja je u zadnjih nekoliko mjeseci imala antisemitske izjave, grube nasrtaje na novinare i seks dopisivanja s navodnim maloljetnicama iz Srbije dobila izbore te je poručio: "Ako ljudi to u Splitu žele - neka imaju to pa neka oni upravljaju Splitom na način na koji smatraju da je to dobro".