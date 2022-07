[FOTO] Plenković nakon sjednice vrha HDZ-a: 'Glavna vodilja kampanje na izborima u Splitu bila je enormna mržnja'

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković obratio se novinarima nakon sjednice vrha stranke. Rekao je kako je konstituiran Nacionalni odbor HDZ-a a najavio je da u petak kandidat za novog ministra financija ide u izglasavanje, kao i kandidat za novog potpredsjednika vlade Oleg Butković

'Glavna vodilja kampanje u Splitu bila je enormna mržnja'

Osvrnuo se i na izbore u Splitu, za koje je, kako je podsjetio, već ranije ustvrdio 'da su nepotrebni', no ipak je spomenuo malu izlaznost i za sve okrivio 'enormnu mržnju prema HDZ-u'.

'Ako je 72 posto građana Splita koji imaju glasačko pravo odlučilo ne izaći na izbore, to znači da su pod a) i oni smatrali da su izbori nebitni, pod b) da im nije loše i c) da ih to sve skupa usred ljeta ne zanima. U ovoj kampanji je bila jedna enormna mržnja. Đogaš nije počeo ići na utakmice jučer, već ide sto godina. Mi poštujemo volju naroda kakva god ona bila. Iz Centra su govorili novinarima da će im se napiti krvi, išli su na internet dogovarati seks s maloljetnicima u Srbiji. To je očito u redu nekim građanima u Splitu. Presjekli su četiri parkirna stupića, to je epohalno za građane Split. Ja mislim da je Đogaš bio puno bolji kandidat od Puljka, ali narod je izabrao drukčije, bez obzira na izlaznost. Toliko mržnje postoji, od političkih protivnika, do društvenih mreža, do nekih medija. Glavna vodilja kampanje je bila enormna mržnja', rekao je Plenković te ustvrdio da kandidat ministra financija Marko Primorac sada prolazi isti tretman.