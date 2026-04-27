Pukotine u vrhu SAD-a: Vance sumnja u Pentagonovu verziju rata s Iranom

Potpredsjednik SAD-a JD Vance iza zatvorenih vrata sve češće dovodi u pitanje službeni narativ o ratu s Iranom koji iznose čelnici Pentagona
Prema tvrdnjama više izvora iz administracije, Vance izražava sumnju da Ministarstvo obrane uljepšava stvarno stanje, osobito kada je riječ o potrošnji ključnog naoružanja, piše The Atlantic.
U internim razgovorima s predsjednikom Donaldom Trumpom, ali i drugim članovima tima za nacionalnu sigurnost, Vance je navodno upozoravao na moguće iscrpljivanje američkih zaliha projektila i protuzračne obrane. Takve zabrinutosti posebno dobivaju na težini u kontekstu potencijalnih sukoba na drugim žarištima – od Tajvana i Korejskog poluotoka do Europe.
S druge strane, ministar obrane Pete Hegseth i načelnik Združenog stožera Dan Caine javno tvrde da su američke zalihe stabilne te da je Iran pretrpio ozbiljne gubitke tijekom osmotjednog sukoba.
Vanceovi suradnici ističu da on svoje dvojbe iznosi oprezno, kao osobnu zabrinutost, a ne kao izravnu optužbu da Pentagon obmanjuje predsjednika. Time, tvrde, pokušava izbjeći otvorene sukobe unutar administracije. Ipak, dio njegovog kruga smatra da su službeni prikazi situacije previše optimistični i potencijalno zavaravajući.
Obavještajni podaci bacaju drukčije svjetlo
Prema informacijama iz obavještajnih krugova, stvarna situacija na terenu znatno je složenija. Iran, unatoč udarima, i dalje raspolaže velikim dijelom svojih vojnih kapaciteta, uključujući većinu zračnih snaga i sposobnosti za lansiranje projektila.
Iako je Donald Trump ranije govorio o ‘praktički neograničenim’ zalihama i značajnim uspjesima, dio savjetnika smatra da takve izjave ne odražavaju punu sliku. U prilog tome ide i činjenica da su iranske snage u travnju srušile američki borbeni zrakoplov, što je dodatno zakompliciralo situaciju na terenu.
Ozbiljan pritisak na američko naoružanje
Korištenje sofisticiranog oružja, poput projektila Tomahawk i JASSM te sustava protuzračne obrane, stvorilo je, prema nekim procjenama, značajne manjkove. Analiza Centra za strateške i međunarodne studije sugerira da su Sjedinjene Države možda već potrošile više od polovice zaliha određenih ključnih vrsta streljiva.
Problem dodatno produbljuju ranije isporuke oružja Ukrajini i Izraelu, kao i spora proizvodnja, zbog čega su američki vojni kapaciteti već prije rata bili pod pritiskom.
Pentagon odbacuje takve tvrdnje. Glasnogovornik Sean Parnell poručio je da vojni vrh predsjedniku pruža ‘potpunu i neuljepšanu sliku’, dok dužnosnici tvrde da su procjene učinkovitosti operacija točne i temeljite.
Napetosti i rivalstva unutar Trumpova tima
Različiti pogledi na rat s Iranom odražavaju i šire napetosti unutar Trumpova kruga. Uz Vancea i Hegsetha, ključne uloge imaju i državni tajnik Marco Rubio te šefica kabineta Susie Wiles.
Bijela kuća nastoji te razlike prikazati kao ‘zdravu raspravu’, no iza kulisa postoje i osobna rivalstva, uključujući ono između Hegsetha i ministra kopnene vojske Dana Driscolla, bliskog Vanceova saveznika.