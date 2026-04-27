Pukotine u vrhu SAD-a: Vance sumnja u Pentagonovu verziju rata s Iranom

S druge strane, ministar obrane Pete Hegseth i načelnik Združenog stožera Dan Caine javno tvrde da su američke zalihe stabilne te da je Iran pretrpio ozbiljne gubitke tijekom osmotjednog sukoba.

U internim razgovorima s predsjednikom Donaldom Trumpom , ali i drugim članovima tima za nacionalnu sigurnost, Vance je navodno upozoravao na moguće iscrpljivanje američkih zaliha projektila i protuzračne obrane. Takve zabrinutosti posebno dobivaju na težini u kontekstu potencijalnih sukoba na drugim žarištima – od Tajvana i Korejskog poluotoka do Europe.

Prema tvrdnjama više izvora iz administracije, Vance izražava sumnju da Ministarstvo obrane uljepšava stvarno stanje, osobito kada je riječ o potrošnji ključnog naoružanja, piše The Atlantic .

Vanceovi suradnici ističu da on svoje dvojbe iznosi oprezno, kao osobnu zabrinutost, a ne kao izravnu optužbu da Pentagon obmanjuje predsjednika. Time, tvrde, pokušava izbjeći otvorene sukobe unutar administracije. Ipak, dio njegovog kruga smatra da su službeni prikazi situacije previše optimistični i potencijalno zavaravajući.

Obavještajni podaci bacaju drukčije svjetlo

Prema informacijama iz obavještajnih krugova, stvarna situacija na terenu znatno je složenija. Iran, unatoč udarima, i dalje raspolaže velikim dijelom svojih vojnih kapaciteta, uključujući većinu zračnih snaga i sposobnosti za lansiranje projektila.

Iako je Donald Trump ranije govorio o ‘praktički neograničenim’ zalihama i značajnim uspjesima, dio savjetnika smatra da takve izjave ne odražavaju punu sliku. U prilog tome ide i činjenica da su iranske snage u travnju srušile američki borbeni zrakoplov, što je dodatno zakompliciralo situaciju na terenu.

Ozbiljan pritisak na američko naoružanje

Korištenje sofisticiranog oružja, poput projektila Tomahawk i JASSM te sustava protuzračne obrane, stvorilo je, prema nekim procjenama, značajne manjkove. Analiza Centra za strateške i međunarodne studije sugerira da su Sjedinjene Države možda već potrošile više od polovice zaliha određenih ključnih vrsta streljiva.

Problem dodatno produbljuju ranije isporuke oružja Ukrajini i Izraelu, kao i spora proizvodnja, zbog čega su američki vojni kapaciteti već prije rata bili pod pritiskom.

Pentagon odbacuje takve tvrdnje. Glasnogovornik Sean Parnell poručio je da vojni vrh predsjedniku pruža ‘potpunu i neuljepšanu sliku’, dok dužnosnici tvrde da su procjene učinkovitosti operacija točne i temeljite.

Napetosti i rivalstva unutar Trumpova tima

Različiti pogledi na rat s Iranom odražavaju i šire napetosti unutar Trumpova kruga. Uz Vancea i Hegsetha, ključne uloge imaju i državni tajnik Marco Rubio te šefica kabineta Susie Wiles.

Bijela kuća nastoji te razlike prikazati kao ‘zdravu raspravu’, no iza kulisa postoje i osobna rivalstva, uključujući ono između Hegsetha i ministra kopnene vojske Dana Driscolla, bliskog Vanceova saveznika.