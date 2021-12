[VIDEO/FOTO] Pukla vodovodna cijev na Ribnjaku, sudarila se dva automobila - tramvaji preusmjereni

Na zagrebačkom Ribnjaku pukla je vodovodna cijev. U tom dijelu grada stvorio se prometni kaos i zbog sudara dva automobila. Policija preusmjerava promet

Tramvaj br. 8 prometovat će do Kvaternikovog trga, a br. 14 do Maksimira. Linija 15. privremeno ne prometuje. Uvedena je izvanredna autobusna linija koja prometuje Draškovićevom ulicom do Mihaljevca, prenosi HRT.