Brutalan obračun se nastavlja: Još jedan visoko rangirani kineski general pod istragom

Ministarstvo nije dalo daljnje detalje o optužbama protiv generala Zhang Youxije , koji se smatra najbližim vojnim saveznikom predsjednika Xi Jinpinga . Međutim, u Kini je optužba za nedolično ponašanje obično eufemizam za korupciju, piše BBC .

U svojoj objavi, ministarstvo je navelo da je pod istragom i drugi visoki vojni časnik, general Liu Zhenli. Njihova smjena slijedi nakon protjerivanja devet visokih generala u listopadu - jednog od najvećih javnih obračuna s vojskom u desetljećima.

Zhang, 75, potpredsjednik je Središnjeg vojnog povjerenstva (CMC) - skupine Komunističke partije na čelu s predsjednikom Xijem koja kontrolira oružane snage. Zhang je također član najvišeg tijela stranke za donošenje odluka, Politbiroa od 24 člana. Njegov otac bio je jedan od osnivačkih generala Kineske komunističke partije.

Zhang se pridružio vojsci 1968. i jedan je od rijetkih viših vođa s borbenim iskustvom. Ostao je na dužnosti i nakon uobičajene dobi za odlazak u mirovinu u kineskoj vojsci, što sugerira povjerenje predsjednika Xija u njega do sada. Objava dolazi nekoliko dana nakon što su se pojavile glasine da bi se Zhang i Liu mogli suočiti s istragom jer nisu bili prisutni na jednom događaju na visokoj razini u prosincu.