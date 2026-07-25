Čarobne gljive i LSD pred medicinskim probojem: Eli Lilly ulaže milijarde u lijekove za depresiju

Godinama su ih povezivali isključivo s hipi pokretom, rave kulturom i ilegalnim drogama, a danas ih najveće svjetske farmaceutske kompanije vide kao jedno od najperspektivnijih područja moderne medicine. Psilocibin iz 'čarobnih gljiva', LSD i MDMA sve se ozbiljnije istražuju kao mogući lijekovi za tešku depresiju, posttraumatski stresni poremećaj i druge mentalne bolesti i poremećaje

Najnoviji dokaz da se tržište ubrzano mijenja dolazi iz SAD-a. Farmaceutski div Eli Lilly objavio je da za 3,8 milijardi dolara preuzima AtaiBeckley, jednu od vodećih svjetskih tvrtki koja se bavi razvojem psihodeličnih lijekova. Analitičari smatraju da bi upravo taj posao mogao označiti početak komercijalnog proboja cijelog sektora. Vizija investitora kojem su se nekad rugali Atai je 2018. osnovao njemački investitor Christian Angermayer, koji je među prvima počeo ulagati u razvoj lijekova temeljenih na psihodeličnim supstancama, piše njemački WiWo.

Ne skriva da ga je na taj put potaknulo osobno iskustvo. 'To je bilo najbolje, najdirljivije i najvažnije iskustvo koje sam imao u životu', rekao je opisujući svoje prvo iskustvo s psilocibinom. Dodaje da mu je ono omogućilo duboku samospoznaju jer se, kako kaže, ego povlači u drugi plan, a čovjek se suočava sa samim sobom. Mnogi su ga godinama smatrali ekscentrikom, no danas, nakon što je najvrjednija farmaceutska kompanija na svijetu odlučila kupiti njegovu tvrtku, njegova se strategija pokazuje dalekovidnom. Angermayer i dalje posjeduje oko 15 posto AtaiBeckleyja. Psihodelici ulaze u završnu fazu razvoja AtaiBeckley razvija nekoliko lijekova, među kojima je najpoznatiji sprej za nos BPL-003 namijenjen liječenju depresije otporne na postojeće terapije. Američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) već mu je dodijelila status koji omogućuje ubrzani regulatorni postupak.

Investicijska banka RBC Capital Markets procjenjuje da bi upravo ove godine psihodelični lijekovi mogli ostvariti svoj dugo očekivani medicinski proboj. No Atai nije jedini igrač. Johnson & Johnson već prodaje sprej Spravato, razvijen na osnovi derivata ketamina, za liječenje teških oblika depresije. AbbVie je prošle godine kupio prava na psihodelični lijek Bretislocin tvrtke Gilgamesh Pharmaceuticals, dok Compass Pathways razvija lijek COMP360 temeljen na sintetskom psilocibinu, za koji očekuje odobrenje u SAD-u krajem ove ili početkom iduće godine. Zašto liječnici polažu toliko nade u psihodelike? Klasični antidepresivi često zahtijevaju tjedne ili čak mjesece prije nego što pokažu puni učinak, a kod velikog broja pacijenata ne donesu željene rezultate. Psihodelične tvari djeluju drukčije. Umjesto postupnog povećanja razine neurotransmitera, privremeno mijenjaju način na koji različiti dijelovi mozga međusobno komuniciraju. Znanstvenici smatraju da time potiču stvaranje novih neuronskih veza, proces poznat kao neuroplastičnost. Tijekom terapije pacijenti prolaze intenzivna emocionalna iskustva i halucinacije koje, uz stručnu psihoterapijsku podršku, mogu pomoći u obradi trauma, strahova i depresije.