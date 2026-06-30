Mučnina, osip i pospanost...: Porastao broj prijava nuspojava na lijekove

Prijave su sadržavale ukupno 10.151 prijavljenu nuspojavu, a 145 prijava odnosilo se na cjepiva. U 2024. godini zaprimljeno je 3.587 prijava, što HALMED ocjenjuje potvrdom kontinuirane aktivnosti i uspješnosti sustava prijavljivanja.

Najveći udio prijava zaprimljen je od liječnika, njih 65,2 posto, zatim farmaceuta, 14,1 posto te pacijenata i korisnika lijekova, 12,2 posto. Prijave su tijekom godine pristizale iz svih hrvatskih županija.

Među prijavljenim nuspojavama za koje je bio poznat ishod, kod najvećeg broja zabilježen je oporavak bez posljedica, što je tijekom 2025. zabilježeno za 3.129 nuspojava. Među najčešće prijavljenim nuspojavama bile su mučnina, pospanost, osip, crvenilo, proljev, povraćanje, vrućica, svrbež i bol u abdomenu, a većinom se radilo o očekivanim, blagim i prolaznim reakcijama.