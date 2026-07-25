Kremlj priznao da problemi ne jenjavaju: Rusi povlače novi potez

Vlasti su uvele niz mjera za podršku domaćem tržištu goriva nakon što su učestali napadi dronova u Ukrajini na rafinerije nafte izazvali nestašicu benzina i nagli porast cijena.

Novak, vodeći ruski dužnosnik za energetiku, rekao je novinarima da se uvjeti postupno stabiliziraju, ali da je situacija ostala "prilično teška" u nekim regijama, posebno u Sibiru.