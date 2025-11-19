Prvi put u povijesti: Osam ruskih ledolomaca na Sjevernom morskom putu

"Početkom prosinca svih osam ledolomaca zaplovit će u isto vrijeme prvi put u povijesti ove zemlje, prvi put u povijesti Sjevernog morskog puta, i to u misije s ruskim i stranim partnerima", naglasio je Lihačov na svečanosti polaganja kobilice za ledolomac Staljingrad u Sankt Peterburgu.

Ove su godine vremenski uvjeti oštriji nego lani, dodao je Lihačov, budući da se more počelo lediti dva tjedna ranije, što je stvorilo dodatno opterećenje za flotu.

Usprkos tome, trenutno se u akvatoriju Sjevernog morskog puta nalazi pet ledolomaca koji ispunjavaju sve primljene zahtjeve, poručio je šef Rosatoma.