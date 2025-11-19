Prvi put u povijesti: Osam ruskih ledolomaca na Sjevernom morskom putu

Ruski ledolomci na nuklearni pogon prvi će puta u prosincu zaploviti Sjevernim morskim putom u punom sastavu, objavio je u utorak izvršni direktor Rosatoma Aleksej Lihačov
"Početkom prosinca svih osam ledolomaca zaplovit će u isto vrijeme prvi put u povijesti ove zemlje, prvi put u povijesti Sjevernog morskog puta, i to u misije s ruskim i stranim partnerima", naglasio je Lihačov na svečanosti polaganja kobilice za ledolomac Staljingrad u Sankt Peterburgu.
Ove su godine vremenski uvjeti oštriji nego lani, dodao je Lihačov, budući da se more počelo lediti dva tjedna ranije, što je stvorilo dodatno opterećenje za flotu.
Usprkos tome, trenutno se u akvatoriju Sjevernog morskog puta nalazi pet ledolomaca koji ispunjavaju sve primljene zahtjeve, poručio je šef Rosatoma.
Rosatomova flota sastoji se od osam ledolomaca na nuklearni pogon, od kojih su četiri izgrađena u sanktpeterburškom Baltičkom brodogradilištu, najstarijem u Rusijim a još dva izgrađena su u suradnji sa stručnjacima iz tog brodogradilišta.
U Baltičkom brodogradilištu trenutno se grade tri ledolomca, Čukotka, Lenjingrad i Staljingrad, te višenamjenski brod za servisiranje i punjenje nuklearnih ledolomaca, nazvan u čast sovjetskog brodograditelja Vladimira Vorobjova, prenosi TASS.
Sjeverni morski put dug je 5.600 kilometara i proteže se od Karskih vrata do Beringovog prolaza, povezujući morske luke na sjeveru Rusije s plovnim rijekama u Sibiru u jedinstven transportni sustav.
Rusija već godinama nastoji pojačati prijevoz tereta Sjevernim morskim putom, uz zacrtani obujam prijevoza od 150 milijuna tona do 2030. godine.
U 2024. tim je morskim koridorom prevezeno 37,9 milijuna tona tereta.
Tokom ljeta čelnik odbora ruskog parlamenta za razvoj Dalekog istoka i Arktika Nikolaj Haritonov naglasio je da "samo Rusija ima nuklearne ledolomce prijeko potrebne za promet Sjevernim morskim putem".
SAD-u pak mogli biti zanimljivi zajednički projekti gradnje brodova za plovidbu ledenim područjima i modernizacija lučke infrastrukture, dodao je tom prilikom Haritonov.