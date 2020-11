Prve doze cjepiva već bi 20. prosinca mogle stići u Hrvatsku, direktno u covid-bolnice

Po svemu sudeći, vrlo je izgledna mogućnost da će prve doze Pfizerova i BioNTechova cjepiva protiv koronavirusa stići do građana SAD-a i Europe do kraja prosinca

Naime, nakon što su Pfizer i BioNTech prošli tjedan predali zahtjev za odobrenje Američkoj agenciji za hranu i lijekove (FDA), registracija se očekuje oko 10. prosinca, a već dan kasnije mogla bi početi i prva cijepljenja u SAD-u, doznaje Jutarnji list.

Što se tiče EU, registracija bi Europske agencije za lijekove (EMA) mogla završiti koji dan kasnije pa informacije govore da bi već do 20. prosinca i sve zemlje ove zajednice mogle dobiti prve, skromne količine, ovisno o broju stanovnika.

U Hrvatsku bi prema nekim informacijama moglo stići od 20.000 do maksimalno 50.000 Pfizerova cjepiva do Nove godine i to direktno u covid-bolnice za cijepljenje osoblja na prvoj crti borbe protiv koronavirusa.

Budući da se cijepljenje tim cjepivom, čija je učinkovitost do 95 posto, obavlja s dvije doze u razmaku od 14 dana, to bi značilo da će ta količina biti dostatna za oko 10.000 do 25.000 ljudi.