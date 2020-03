Prva žrtva u Mađarskoj, Europa i svijet pooštravaju mjere protiv koronavirusa

Mađarska je u nedjelju zabilježila prvi smrtni slučaj od koronavirusa, Turska je odlučila tisuće povratnika s hodočašća u Saudijskoj Arabiji smjestiti u karantenu na dva tjedna, a druge zemlje nastavljaju uvoditi stroge mjere za suzbijanje pandemije

Po podacima do 14.30 po srednjoeuropskom vremenu koje je prenijela agencija AFP u svijetu je 6036 osoba umrlo od 159.844 zaraženih potvrđenih.

Europa

Informativni centar mađarske vlade objavio je u nedjelju da je od koronavirusa umro 75-godišnjak smješten u bolnici u Budimpešti sa simptomima infekcije i upalom pluća, prenijela je mađarska agencija MTI. Po podacima američkog Sveučilišta Johns Hopkins, u toj je zemlji potvrđeno zaraženih 30, od čega se jedna osoba oporavila.

Svoju prvu žrtvu koronavirusa Slovenija je potvrdila u subotu, a riječ je o štićeniku doma za umirovljenike. Slovenske vlasti objavile su u nedjelju da je broj zaraženih koronavirusom do 14 sati porastao na 219, što je 38 slučajeva više nego dan ranije. Do sada je ukupno testirano 6156 osoba, a broj zaraženih među muškarcima i ženama gotovo je jednak. Najviše zaraženih je u dobnoj skupini od 30 do 49 godina, objavila je vlada.

U Španjolskoj, koja je nakon Italija koronavirusom najzavaćenija zemlja u Europi, u zadnja 24 sata zabilježeno je oko 2000 novozaraženih, a stotinjak ljudi je umrlo, objavile su u nedjelju španjolske vlasti, a prijenos AFP. Potvrđeno je ukupno 7753 slučajeva, a 288 je umrlo. Zemlja je u gotovo potpunoj karanteni ne bi li suzbila širenje virusa.

Nizozemska je u nedjelju prijavila još osam smrtnih slučajeva od koronavirusa, pa ih je sada u toj zemlji ukupno 20, prenosi Reuters. Nizozemski Nacionalni institut za javno zdravlje objavio je da je broj potvrđeno zaraženih porastao za 176 na 1135.

Grčka je u nedjelju potvrdila četvrtu žrtvu koronavirusa, a riječ je o 53-godišnjem muškarcu, ujedno najmlađoj žrtvi u toj zemlji. Grčka policija privela je 96 osoba koje nisu poštovale propisane mjere, kojih je cilj zaustaviti širenje virusa. Umrli muškarac bio je zaposlenik medicinskog laboratorija u sjevernome gradu Kozani. Svi preminuli otprije su bolovali od kroničnih bolesti, objavile su vlasti. Grčki Olimpijski odbor objavio je u nedjelju da će se svečana predaja olimpijskog plamena za OI 2020. u Tokiju održati u četvrtak pred praznim stadionom u Ateni zbog koronavirusa.