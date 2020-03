Slovenija: Broj zaraženih porastao na 219, potvrđeno 38 novih slučajeva

Broj ljudi zaraženih koronavirusom u Sloveniji, koja je u subotu potvrdila prvu žrtvu, do nedjelje u 14 sati porastao je na 219, što je 38 slučajeva više nego dan ranije, objavila je slovenska vlada na twitteru. Do sada je ukupno testirano 6156 osoba, a broj zaraženih među muškarcima i ženama gotovo je jednak. Najviše zaraženih je u dobnoj skupini od 30 do 49 godina, objavila je vlada.

Zbog širenja proglašene infekcije virusom Sars-Cov-2 Slovenija zadnjih dana uvodi sve rigoroznije mjere. Na snagu stupa odredba o prekidu javnog prometa, a najviše se poziva stanovništvo da se drži mjera samokontrole, u prvom redu da ne izlaze iz kuće i izbjegavaju socijalne kontakte.