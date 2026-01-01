Prva beba u 2026. rođena u Šibeniku, minutu kasnije dječji plač se čuo u Rijeci i Varaždinu

Šibenski pjevač Marko Škugor pohvalio se na društvenim mrežama da je točno u ponoć 1. siječnja sa suprugom Ivanom dobio treće dijete. Nakon dva sina u obitelj Škugor stigla je malena djevojčica, a pjevač je i zapjevao s liječničkim timom nakon dolaska prinove.

Samo minutu nakon ponoći u Varaždinu i Rijeci začuo se dječji plač. Prvu riječku bebu u 2026., rođenu u 00:01, u rađaoni novog bolničkog kompleksa KBC-a Rijeka na Sušaku, na svijet je donijela Ana Dragičević.

Malena Nikol pri porodu je bila teška 2870 grama i duga 49 centimetra, a gradonačelnica Grada Rijeke, Iva Rinčić, u ime Grada poklonila joj je srebrnjak sv. Vida, a mami buket cvijeća.