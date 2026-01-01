Prva beba u 2026. rođena u Šibeniku, minutu kasnije dječji plač se čuo u Rijeci i Varaždinu

Ni 2026. godina nije zakazala. Već prve minute nove godine donijele su sretne vijesti u čak tri obitelji u Hrvatskoj. Nakon što je šibenski pjevač Marko Škugor otkrio da je točno u ponoć dobio kćerkicu, sretne vijesti stigle su i iz Varaždina i Rijeke
Šibenski pjevač Marko Škugor pohvalio se na društvenim mrežama da je točno u ponoć 1. siječnja sa suprugom Ivanom dobio treće dijete. Nakon dva sina u obitelj Škugor stigla je malena djevojčica, a pjevač je i zapjevao s liječničkim timom nakon dolaska prinove.
Samo minutu nakon ponoći u Varaždinu i Rijeci začuo se dječji plač. Prvu riječku bebu u 2026., rođenu u 00:01, u rađaoni novog bolničkog kompleksa KBC-a Rijeka na Sušaku, na svijet je donijela Ana Dragičević.
Malena Nikol pri porodu je bila teška 2870 grama i duga 49 centimetra, a gradonačelnica Grada Rijeke, Iva Rinčić, u ime Grada poklonila joj je srebrnjak sv. Vida, a mami buket cvijeća.
Stručni tim KBC-a Rijeka koji je izveo porod predvodila je Alemka Brnčić-Fischer, pročelnica Zavoda za ginekologiju, a članovi tima bili su Ines Kristofić, Marta Crnčić-Marinelli i Sandro Gržančić, anesteziolog Tanja Glažar, anesteziološka sestra Renata Tabako, neonatologinja Maja Zaninović, te primalje Željka Živković, Ana Brlečić i Daniela Marinčić. Dio tima činili su i instrumentar David Ćelam te Slobodanka Stevanić i Smiljana Cvijović. Porodu je prisustvovao i otac Vladimir.
U isto vrijeme, no kilometrima sjevernije, u Varaždinu, zaplakao je i maleni Vid, kojeg je prirodnim putem rodila Maja Sokolić Šagi.
Sretnu majku kroz porod je vodila stručna dežurna ekipa Varaždinske bolnice predvođena liječnicima Irenom Risek, Tatjanom Majcen i Antunom Mršićem, a primalje su bile Sonja Fuček i Ines Jambrović.