Proveli smo jutro sa zagrebačkim vatrogascima: Nije gorjelo, ali smo doznali vatrene priče, od skidanja dikobraza s drveta do onih koje žele zaboraviti

U Javnoj vatrogasnoj postrojbi Zagreb s vatrogasnim smo profesionalcima razgovarali o situacijama s kojima se susreću, otkrili su nam što sve prolaze na intervencijama te smo iz prve ruke vidjeli kako izgleda dan ljudi koji na poslu stavljaju glavu u torbu

U prošloj godini intervenirali su 2544 puta ili u prosjeku sedam puta dnevno . Bilo da su skidali odbjegle kućne ljubimce s drveća, spašavali unesrećene iz prometnih nesreća ili gasili požare. I bila je to relativno mirna godina: 2017. imali su gotovo šesto intervencija više, a almanasi pamte da ih je u 365 dana znalo biti i do pet tisuća.

Ideja je bila da provedemo dio dana s njima, izađemo na intervenciju, kako bi priča bila što životnija… Ispalo je, međutim, da su jedini dim i vatra tog jutra bili nad ženevskim jezerom u pjesmi 'Smoke on the water' Deep Purplea, koja je svirala na radiju u uredu Siniše Jembriha , zapovjednika JVP-a Zagreb.

'Ma da, ljudi često misle da je kad nismo na intervenciji to vrijeme ispunjeno praznim hodom. Međutim, to nije tako jer postoje dnevne obveze koje se moraju odraditi', pojašnjava nam Jembrih dok pregledavamo listu intervencija u 2018. i brojno stanje ljudstva tog jutra po postajama. U Centru ih je tog jutra bilo 17, smjene su od po 12 sati, a poslije dolaska na posao prvo se obavlja pregled opreme i vozila kako se ne bi dogodilo da nešto od toga na intervenciji ne bi bilo neispravno.

'Ključno je kad ljudi nazovu da ne paničare. Važno je da ostanu smireni i pokušaju dati što je više moguće podataka kako bi to i nama olakšalo posao. Često uslijed dima i vatre ljude uhvati panika i ne znaju točno objasniti što se događa, a to dodatno otežava situaciju', napominje Koprić.

Slijede tri kruga po dvorištu, razvlačenje cijevi do vrha tornja i postavljanje tzv. sky lifta kojim upravlja Ivica Horvatić . Riječ je o vozilu čija 'ruka' može doći do 32 metra visine. Ukrcavam se i premda nemam strah od visine, čovjeku nije svejedno kad se zatrese nevelika korpa.

Obilazimo servisne radionice, u kojima, pohvalio se zapovjednik, puno toga sami popravljaju i osmišljavaju. Za razliku od automehaničarskih ili nekih DVD-ova na moru, njihove zidove ne krase ljepotice s Pirellijevih kalendara. Tek u jednoj uvjerit ćete se u birani glazbeni ukus pa je tako svoje mjesto na zidu našao prvi LP britanskog The Clasha, na kojem je London 'gorio', dok će se u nevelikoj sobi s aparatom za pića i grickalice naći Dinamov grb te križ.

A kako izgledaju ulazna i izlazna godišnja testiranja, mogli smo se i osobno uvjeriti u to. Vatrogasci pod punom opremom podižu uteg, kreću se na pokretnim ljestvama i traci te u komori punoj dima, u sklopu koje se nalazi tzv. kavez, labirint kroz kojeg se moraju pužući provući prije negoli se potroši zrak u boci.

'Bilo je još cura koje su pokušale, ali nisu prošle fizičke testove. Uspjelo je to samo Jasmini Kadiji i ona je zasad jedina žena u postrojbi', istaknuo je Jembrih, dodavši da požar ne pita jeste li muško ili žensko nego jeste li spremni sve izdržati.

'To se teško može mjeriti s bilo čime', priznaje Tometić.

'Njemu nije problem ući u kavez i boriti se. Njemu je problem, ako izgubi, što ćemo mi reći. To bi trebao preživjeti, a upitno je bi li mogao. Zafrkancija koja bi nakon poraza uslijedila… To bi bilo gore od poraza', smijući se priznaju.

'Imaš situacije da ljudi voze trke noću po Sljemenu i onda iz okuke izlete u šumu pa ih treba naći, doći do njih i izvući ih u mrklom mraku', prisjetio se.

'Pamtim svadbenu kolonu u Sesvetama kod Dubokog Jarka. Sestra mladenke ili mladenca poginula je u frontalnom sudaru. Cijela familija bila je tamo, ne može ih se staviti na neku udaljenost, a moraš raditi svoj posao. Teške su to situacije', prisjetio se Tometić.

'Nekoliko naših kolega je otišlo tamo. Plaće su to o kojima mi možemo samo maštati', navodi Tometić, a Truhan dodaje kako u Emiratima vatrogastvo nije bilo organizirano, nego sve radi jedna njemačka tvrtka koja je tražila ljude.

Prisjetili su se i situacije kad je netko na nekoliko metara špage zavezao vranu koja je letjela samo oko drveta ili intervencije u Vlaškoj kada su vozilima blokirali prugu, da bi jedan penzioner izašao iz tramvaja i počeo im vikati da se maknu jer on mora stići doma.

Mačke i sove, domeće, priča su za sebe. 'Krenem ih skinuti, one pobjegnu na drugu, višu granu. Ja za njima, one ponovno promijene poziciju i tako nekoliko puta, da bi na kraju otišle', smijući se ispričao je Horvatić.

'Jednom prigodom zvali su nas da dođemo skinuti dikobraza s drveta. Pogledali smo se u sobi s upitnikom. Kakav sad dikobraz? Ali stvarno je bio dikobraz koji je u Zoološkom pobjegao na vrh stabla i nisu mogli do njega. Skinuli smo ga, a za uspomenu je na oglasnoj ploči dugo visjela rukavica puna njegovih bodlji', prepričao je zgodu Tometić.

Na njegov spomen u 'kafeteriji' je nakratko nastao tajac, da bi se uz vrtnju glavama sve moglo sažeti u tri riječi: katastrofa, sramota i Hrvatska. 'Ne razumijemo kako je moguće da se to toliko vuče po sudovima. To je stalan predmet naših razgovora. Šikaniraju čovjeka za smiješnu cifru manju od dva milijuna kuna. On je ostao invalid za cijeli život', smatra Tometić.

Horvatić vrti glavom i dodaje kako je to sramota, ali da je i to - Hrvatska.

'Daju 40 milijuna kuna za bolnicu u BiH, a njemu ne mogu dva milijuna. Pa to je žalosno', ogorčeno je ustvrdio Tometić, a Horvatić je uvjerenja da se slično dogodilo u SAD-u, tamo bi bio heroj kojeg bi država odavno zbrinula.

'To je katastrofa. Nije to trebalo doći do suda. Trebalo je obeštetiti čovjeka', mišljenja je Truhan.

Druženje u Savskoj zaključujemo nogometom i Dinamom čiji grb krasi 'kafeteriju'.

'Dinamo ima šanse protiv Benfice samo ako ozbiljno pristupi. Bude li se razmišljalo na način 'lako ćemo', od prolaza neće biti ništa', zaključuju naši sugovornici.

Napuštamo Savsku, a dvadesetak minuta kasnije na njoj se čuju sirene. Nisu bili vatrogasci, nego hitna pomoć. No taj dan za ekipu iz Centra nije prošao bez intervencije. Navečer je gorjelo na Glavnom kolodvoru.