Prosvjed protiv Izraela u New Yorku: Policija uhitila i zviždacicu iz američke vojske

Među prosvjednicima je bila i antiratna skupina Jewish Voice for Peace koja navodi da je privedeno oko 90 osoba. Uhićena je i zviždačica Chelsea Manning, bivša pripadnica američke vojske, izvor informacija za WikiLeaksa.

Njujorška policija (NYPD) potvrdila je da je došlo do „više” uhićenja, ali nije precizirala točan broj.

Prosvjednici su izvikivali slogane poput „zaustavite bombe”, „prekinite ubijanja” i „slobodna Palestina”, protiveći se američko-izraelskim udarima na Iran, izraelskim napadima u Libanonu te ofenzivi na Gazu.