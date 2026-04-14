DESETAK PRIVEDENIH

Prosvjed protiv Izraela u New Yorku: Policija uhitila i zviždacicu iz američke vojske

I.K./Hina

14.04.2026 u 07:07

Chelsea Manning uhićena na prosvjedu u New Yorku
Izvor: EPA / Autor: OLGA FEDOROVA
Bionic
Reading

Nekoliko desetaka prosvjednika privedeno je u ponedjeljak u New Yorku tijekom demonstracija na kojima se tražila obustava prodaje oružja Izraelu i prekid američke vojne potpore toj bliskoistočnoj državi.

Među prosvjednicima je bila i antiratna skupina Jewish Voice for Peace koja navodi da je privedeno oko 90 osoba. Uhićena je i zviždačica Chelsea Manning, bivša pripadnica američke vojske, izvor informacija za WikiLeaksa.

Njujorška policija (NYPD) potvrdila je da je došlo do „više” uhićenja, ali nije precizirala točan broj.

Prosvjednici su izvikivali slogane poput „zaustavite bombe”, „prekinite ubijanja” i „slobodna Palestina”, protiveći se američko-izraelskim udarima na Iran, izraelskim napadima u Libanonu te ofenzivi na Gazu.

vezane vijesti

Vlada predsjednika Donalda Trumpa krenula je u obračun s prosvjedima protiv Izraela pokušajima deportacija stranih studenata, prijetnjama zamrzavanjem sredstava sveučilištima na kojima su održani prosvjedi te nalogom za provjeru online komentara imigranata, piše Reuters.

New York je bio središte propalestinskih prosvjeda i tijekom 2024. godine.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
BIVŠI MAKEDONSKI PREMIJER

Sedam i pol godina skrivao se pod Orbánovim skutima: Hoće li Magyar potjerati Gruevskog?
ni traga, ni glasa

ni traga, ni glasa

Peter Szijjártó je nestao: Magyar ga optužuje, a pazite gdje je završio njegov avion
gošća dnevnika nove tv

gošća dnevnika nove tv

Grabar Kitarović otkrila hoće li se kandidirati za gradonačelnicu Zagreba

najpopularnije

Još vijesti