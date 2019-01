Prosvjed eko udruga protiv poskupljenja odvoza otpada

Zelena akcija, Udruga eko Zagreb i Udruga za zaštitu okoliša Resnik (UZOR) u srijedu su ispred zagrebačke Gradske uprave prosvjedovali protiv najavljenog poskupljenja odvoza miješanog komunalnog otpada, zatražili su uspostavu pravedne naplate po količini i poboljšanje usluge odvojenog prikupljanja otpada, a stotinjak Zagrepčana urudžbiralo je gradonačelniku Milanu Bandiću dopis s tim zahtjevima

'Poskupljenje se zapravo opravdava izgovorima da je potrebno nabaviti vozila i spremnike, a to se sve može nabaviti iz europskih fondova i to su već napravili drugi gradovi, pa nema razloga da Zagreb ne bude jedan od njih. Zato nas zanima zašto gradonačelnik želi financirati to iz džepova građana te smatramo da su razlog opet neki mutni poslovi, jer se nad europskim sredstvima vrši strogi nadzor', ustvrdio je Košak.

Rekao je da je drugi razlog koji se navodi zapošljavanje više od 400 ljudi u komunalnom poduzeću Čistoća, a zanimljivo je da je prošle godine analiza Čistoće potvrdila da je potrebno tek 40 ljudi kako bi se uveo napredan, kvalitetan sustav odvajanja otpada. 'Građani se s pravom pitaju je li možda ovdje riječ o uhljebljivanju rodbine političkih prijatelja gradonačelnika Bandića u komunalno poduzeće Čistoća', rekao je Košak.

Branka Genzić-Horvat, predsjednica UZOR-a iz Resnika gdje Grad planira izgraditi centar za gospodarenje otpadom, rekla je kako svi svjedočimo totalnom kaosu i dezorganiziranosti sustava koji u Zagrebu traje već više od 15 godina i koji, 'gradonačelnik i njemu povezane političke strukture jednostavno ne žele riješiti'.