Pronađeni posmrtni ostaci najmanje 11 žrtava iz Drugog svjetskog rata

Bi. S.

08.04.2026 u 18:02

Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MHN/NN
'I danas, 2026. godine, razotkrivamo zločine koji su počinjeni nad Hrvatima tijekom i nakon Drugog svjetskog rata. To je naš dug i naša obveza, mi smo u tome ustrajni i nikad nećemo stati', kazao je ministar Medved

Uprava za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja provodi od 7. do 9. travnja terenska istraživanja na tri lokacije na području Splitsko-dalmatinske županije, gdje su pronađeni posmrtni ostaci žrtava iz Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja.

Jučer su iz pojedinačnih grobnica u blizini Vrgorca i Imotskog ekshumirani posmrtni ostaci dvije osobe, a danas su iz Medviđe jame na Biokovu kod Zagvozda ekshumirani posmrtni ostaci devet osoba.

U blizini te lokacije na kojoj je otkrivena masovna grobnica s najmanje devet žrtava danas je bio potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, ravnateljica Uprave za zatočene i nestale Ana Filko, gradonačelnik Imotskog Luka Kolovrat, načelnik Općine Zagvozd Miroslav Gaće, fra Miljenko Stojić, voditelj Vicepostularture za 66 ubijenih hercegovačkih franjevaca u Drugom svjetskom ratu i poraću te pročelnik Upravnog odjela za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava Splitsko-dalmatinske županije Damir Gabrić.

Žrtve su bile vezane žicom, ubijene i bačene u jamu čiji je ulaz potom miniran

Kako je rekao ministar Medved, riječ je o žrtvama partizansko-komunističkih zločina za koje se pretpostavlja da su ubijene krajem Drugog svjetskog rata, nedvojbeno je utvrđeno da su sve osobe bile vezane žicom, a prema prikupljenim saznanjima i svjedočenjima među žrtvama su i franjevci iz Širokog Brijega, pretpostavlja se njih trojica.

O tome je temeljem prikupljenih svjedočanstava govorio fra Stojić, koji je kazao da su šriokobriješki fratri i časne sreste ubijeni prije svega iz mržnje prema vjeri.

Prije istraživanja jame bilo potrebno razminirati ulaz, što je učinjeno u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, nakon čega je proveden speleološki izvid te je uslijedila zahtjevna ekshumacija pronađenih posmrtnih ostataka, koja je još u tijeku, a u terenskim istraživanjima, uz djelatnike Ministarstva hrvatskih branitelja, sudjeluju pripadnici Hrvatske vojske i policije.

'Nakon ekshumacije slijedi antropološka obrada, a poduzet ćemo sve što je moguće i pokušati utvrditi identitet tih osoba, ako dođemo do srodnika i budemo u mogućnosti izuzeti krvne uzorke', kazao je ministar Medved.

Hrvatska uskoro preuzima posmrtne ostatke prvih 500 žrtava iz Slovenije

'Jasan je ovo dokaz našeg sustavnog i institucionalnog pristupa u pogledu traganja za svim žrtvama, kako onim iz Domovinskog rata, što nam je najviša razina prioriteta i na čemu radimo svakodnevno, tako i u ovom segmentu traženja žrtava Drugog svjetskog rata i poraća, i na tom tragu ćemo i nastaviti', istaknuo je Medved te najavio još jedan veliki iskorak u odnosu sa Slovenijom, iz koje će Hrvatska u narednim tjednima preuzeti posmrtne ostatke prvih 500 hrvatskih žrtava ekshumiranih na području Slovenije, dodavši da je slovenskim kolegama na raspolaganju i Hrvaski model traženja nestalih osoba.

Podsjetio je i kako se nakon ekshumacija posmrtni ostaci žrtava dostojno ukapaju, kao što je to bilo i prošle godine kada je organiziran posljednji ispraćaj i ukop žrtava iz jame Jazovka, te najavio izgradnju najveće grobnice na području Maclja kako bi sve te žrtve mogli i dostojno pokopati.

'I danas, 2026. godine, razotkrivamo zločine koji su počinjeni nad Hrvatima tijekom i nakon Drugog svjetskog rata. To je naš dug i naša obveza, mi smo u tome ustrajni i nikad nećemo stati', kazao je ministar Medved i zahvalio svima koji su surađivali u ovom otkriću, kao lokalnom stanovništvu koji su pomogli svojim saznanjima.

Ministarstvo hrvatskih branitelja je u proteklih deset godina mandata ministra Medveda istražilo više od 630 lokacija diljem Republike Hrvatske, provedene su ekshumacije na više od 90 lokacija u 16 županija te su ukupno ekshumirani posmrtni ostaci 2187 žrtava, a za njih 2046 organiziran je dostojanstven poslj

