Pronađen kalašnjikov kojim su u centru Splita ubijena trojica muškaraca

Oružje kojim su u subotu poslijepodne u centru Splita ubijena tri muškarca pronađeno je nakon uporne potrage koja je trajala oko 24 sata

Zavadlava će, prema zasad neslužbenim informacijama, prijaviti za kazneno djelo teškog ubojstva, što znači da mu prijeti kazna dugotrajnog zatvora i do 50 godina. Prijava će biti tako kvalificirana jer su ljudi pobijeni na okrutan način. Paić je u Radmilovićevoj ulici ustrijeljen s leđa. Istraživala se informacija da je on kolateralna žrtva jer mu je ubojica zamijenio identitet zbog motocikla, no to nije potvrđeno jer osumnjičeni i dalje ne govori.

Kazna od 50 godina zatvora može se izreći kao jedinstvena kazna za više teških kaznenih djela koja se pojedinačno kažnjavaju do 40 godina zatvora. U Hrvatskoj takva, zakonski maksimalna kazna, još nije izrečena.