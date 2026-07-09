Preokret u slučaju ubojstva Ukrajinke osumnjičene za bombaški napad u Monaku

Kako javlja portal Suspilne , Vladislav Reut, pripadnik ukrajinske vojne obavještajne službe HUR, pred sudom je rekao kako nije ubio Anastasiju Berezovsku , osumnjičenu za postavljanje bombe u Monaku. Podsjetimo, za Berezovskom je Monako raspisao crvenu Interpolovu tjeralicu, a pronađena je nekoliko dana kasnije mrtva s prostrijelim ranama na glavi.

Ukrajinski obavještajac koji je prvotno priznao ubojstvo, povukao je svoje priznanje i za ubojstvo optužio drugog osumnjičenika

Reut je pred sudom rekao kako je tijekom istrage priznao ubojstvo, jer ga je drugi optuženik, bivši policajac Vitalij Žikovič, prisilio da preuzme odgovornost za zločin koji je on počinio. Reut je dodao kako je bio uplašen te je zato priznao.

Obojica su uhićena zbog sumnje da su sudjelovala u ubojstvu Berezovske.

Pred sudom je Reut rekao kako nije pucao u Berezovsku, a potom ispričao kako ga je Žikovič, kojeg poznaje od ranije, zamolio da pomogne sakriti Berezovsku dok se 'ne riješe njeni dokumenti'. No, nastavio je Reut, kad su se njih troje sastali, Žikovič je izvukao pištolj i ispalio četiri metka. Reutu je rekao da će obojica biti ubijena ako Berezovska ostane na životu.

Kako je Reut ispričao pred sudom, Žikovič je nakon ubojstva, pretražio tijelo nesretne žene te uzeo mobitele, ručni sat i tenisice koje je poslije bacio. Potom mu je naredio da iskopa grob u obližnjoj šumi.

Reut je sudu rekao kako ga je poslušao jer se bojao za svoj život. Dodao je kako mu je Žikovič prijetio te rekao da će ako ne preuzme krivnju za ubojstvo, stradati njegovi roditelji.

Istaknuo je kako je spreman surađivati s istražiteljima i otići na poligrafsko ispitivanje. Ranije je istražiteljima pokazao gdje je zakopao njeno tijelo.

Tijekom istrage, istražitelji su u Žikovičevoj kući pronašli prostoriju koju su opisali kao prostoriju za mučenje.

Žikovič tijekom ročišta nije govorio, već je u njegovo ime govorio odvjetnik koji je Reutovo povlačenje priznanja nazvao izbjegavanjem odgovornosti.

Ured glavnog državnog odvjetnika Ukrajine priopćio je kako je sud odlučio da obojica ostanu u istražnom zatvoru do početka suđenja.