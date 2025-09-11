Prognostičar otkrio kakvo nas vrijeme čeka za vikend

U Rijeci je tijekom dana palo više od 150 litara kiše po četvornom metru, a Županijski centar 112 primio je 80-ak poziva zbog problema prouzročenih bujicom i poplavom.

'Prema očekivanjima, to jest prognozama kojima smo raspolagali, palo je jako puno kiše, zbog čega je bilo objavljeno crveno upozorenje na količinu kiše, baš na riječkom području za jučerašnji dan', rekao je Krunoslav Mikec iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) u emisiji "Studio 4". Ponegdje je zabilježeno i više od 200 litara kiše po četvornom metru, prema neslužbenim podacima, na Platku je palo 247 litara kiše. Glavnina kiše je pala sredinom dana, a tijekom noći situacija se smirila.

Posljedice nevremena u Rijeci Izvor: Pixsell / Autor: Nel Pavletic/PIXSELL







Mikec ističe kako se situacija smiruje te da pljuskova može biti u nastavku dana, ali samo lokalnih, uglavnom u unutrašnjosti.

'Još može biti mjestimičnih pljuskova, ali petak i subota su uglavnom suhi', najavio je. U Rijeci je najteže bilo u višim dijelovima grada gdje su bujične vode odnosile građevni materijal. Rijeka je poznata po velikoj količini kiše, međutim, ovo što se jučer dogodilo bilo je neuobičajeno. 'Sama Rijeka, zaleđe Rijeke i dio Gorskoga kotara je najkišniji dio naše zemlje, ali ovakva situacija, da u svega nekoliko sati padne tako velika količina oborine stvarno nije uobičajena. Potvrđuju se najave onoga što nas očekuje s klimatskim promjenama koje su nastupile - imamo sve više ekstrema', istaknuo je Mikec.

Nevrijeme u Mostaru Izvor: Pixsell / Autor: Denis Kapetanović /PIXSELL







