Danas Luka, a sutra tko? Građani na Zrinjevcu odali počast ubijenom maturantu

I.H./Hina

24.05.2026 u 16:42

19 minuta šutnje na Zrinjevcu
19 minuta šutnje na Zrinjevcu
Uz paljenje svijeća i 19-minutnu šutnju dvjestotinjak građana okupilo se u nedjelju na zagrebačkom Zrinjevcu za ubijenog mladića iz Drniša Luku Milovca, u organizaciji Udruge za bolju Hrvatsku i u znak potpore njegovoj obitelji

Devetnaest minuta šutnje za Lukinih 19 godina života. Svi smo u tuzi, boli i u srcima zajedno s njegovom obitelji. U Drnišu, Zadru, Osijeku i u velikim gradovima odali su počast s 19 minuta šutnje, pozivam cijelu Hrvatsku da isto napravi”, rekao je Ronaldo Barišić, predsjednik Udruge za bolju Hrvatsku.

Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti ovakve tragedije, Hrvatska treba promjenu, a Luka Milovac i njegova obitelj mir”, poručio je.

19 minuta šutnje na Zrinjevcu

Barišić je rekao kako će fotografija Luke Milovca ostati do kraja dana u prostoru glazbenog paviljona kako bi građani odali počast nesretnom mladiću, upalili svijeće, ostavili cvijeće i pomolili se.

Luku Milovca, maturanta iz Drniša ubio je 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji je već odslužio zatvorsku kaznu za ubojstvo djevojke. Do tragedije je došlo u subotu navečer kad je Milovac Aleksiću dostavio pizzu, a on ga je usmrtio pucnjima iz pištolja na svojoj terasi.

