Procurili novi detalji: Louvre su opljačkali 'sitni kriminalci'

Smjelu pljačku povijesnih dragulja vrijednih 102 milijuna dolara iz pariškog muzeja Louvre prošlog mjeseca izveli su sitni kriminalci, a ne profesionalci iz svijeta organiziranog kriminala, rekla je u nedjelju pariška tužiteljica

U nedjeljno jutro prije dva tjedna, dvojica muškaraca parkirala su selidbeni lift ispred Louvrea, popela se na drugi kat, razbila prozor, otvorila vitrine kutnim brusilicama, a zatim pobjegla na skuterima kojima su upravljala dva suučesnika u pljački koja je trajala manje od sedam minuta. S obzirom na to da su trojica od četvorice osumnjičenih lopova uhićena, a dragulji još uvijek nedostaju, njihovi profili ne nalikuju profesionalnim gangsterima u stilu filma Oceanovih jedanaest, već sitnim kriminalcima iz siromašnih sjevernih predgrađa Pariza, kažu vlasti. 'Ovo nije baš svakodnevna delikvencija... ali to je vrsta delikvencije koju općenito ne povezujemo s višim slojevima organiziranog kriminala', rekla je pariška tužiteljica Laure Beccuau za radio Franceinfo.

Lokalni sitni kriminalci Rekla je da profili četiriju do sada uhićenih osoba - uključujući djevojku jednog od osumnjičenih pljačkaša - nisu tipični za profesionalce organiziranog kriminala sposobne za izvršavanje složenih operacija, prenosi Reuters. 'Ovo su očito lokalni ljudi. Svi manje-više žive u Seine-Saint-Denisu', rekla je, misleći na područje s gdje žive stanovnici s niskim prihodima sjeverno od Pariza. Francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez rekao je za francuski dnevnik Le Parisien da vjeruje da je jedini osumnjičenik koji je još uvijek u bijegu vjerojatno organizator pljačke. Francuski mediji nagađaju da su pljačkaši bili amateri, budući da su tijekom bijega ispustili najdragocjeniji dragulj - krunu carice Eugene, izrađenu od zlata, smaragda i dijamanata, ostavili alat, rukavicu i druge predmete na mjestu događaja te nisu zapalili kamion prije bijega. Tjedan dana nakon racije, policija je uhitila dvojicu muškaraca za koje se sumnja da su provalili u Louvre - 34-godišnjeg Alžirca koji živi u Francuskoj od 2010. godine i kojeg je policija pritvorila dok se pokušavao ukrcati na let za Alžir, te 39-godišnjaka koji je već pod pravosudnim nadzorom zbog teške krađe. Oboje žive u Aubervilliersu, u sjevernom Parizu, i 'djelomično su priznali' svoju umiješanost, rekla je Beccuau prošli tjedan. Još dvoje osumnjičenika, 37-godišnji muškarac i 38-godišnja žena, uhićeni su 29. listopada, u subotu.

