Procurili novi detalji: Louvre su opljačkali 'sitni kriminalci'

Smjelu pljačku povijesnih dragulja vrijednih 102 milijuna dolara iz pariškog muzeja Louvre prošlog mjeseca izveli su sitni kriminalci, a ne profesionalci iz svijeta organiziranog kriminala, rekla je u nedjelju pariška tužiteljica
U nedjeljno jutro prije dva tjedna, dvojica muškaraca parkirala su selidbeni lift ispred Louvrea, popela se na drugi kat, razbila prozor, otvorila vitrine kutnim brusilicama, a zatim pobjegla na skuterima kojima su upravljala dva suučesnika u pljački koja je trajala manje od sedam minuta.
S obzirom na to da su trojica od četvorice osumnjičenih lopova uhićena, a dragulji još uvijek nedostaju, njihovi profili ne nalikuju profesionalnim gangsterima u stilu filma Oceanovih jedanaest, već sitnim kriminalcima iz siromašnih sjevernih predgrađa Pariza, kažu vlasti.
'Ovo nije baš svakodnevna delikvencija... ali to je vrsta delikvencije koju općenito ne povezujemo s višim slojevima organiziranog kriminala', rekla je pariška tužiteljica Laure Beccuau za radio Franceinfo.
Lokalni sitni kriminalci
Rekla je da profili četiriju do sada uhićenih osoba - uključujući djevojku jednog od osumnjičenih pljačkaša - nisu tipični za profesionalce organiziranog kriminala sposobne za izvršavanje složenih operacija, prenosi Reuters.
'Ovo su očito lokalni ljudi. Svi manje-više žive u Seine-Saint-Denisu', rekla je, misleći na područje s gdje žive stanovnici s niskim prihodima sjeverno od Pariza.
Francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez rekao je za francuski dnevnik Le Parisien da vjeruje da je jedini osumnjičenik koji je još uvijek u bijegu vjerojatno organizator pljačke.
Francuski mediji nagađaju da su pljačkaši bili amateri, budući da su tijekom bijega ispustili najdragocjeniji dragulj - krunu carice Eugene, izrađenu od zlata, smaragda i dijamanata, ostavili alat, rukavicu i druge predmete na mjestu događaja te nisu zapalili kamion prije bijega.
Tjedan dana nakon racije, policija je uhitila dvojicu muškaraca za koje se sumnja da su provalili u Louvre - 34-godišnjeg Alžirca koji živi u Francuskoj od 2010. godine i kojeg je policija pritvorila dok se pokušavao ukrcati na let za Alžir, te 39-godišnjaka koji je već pod pravosudnim nadzorom zbog teške krađe.
Oboje žive u Aubervilliersu, u sjevernom Parizu, i 'djelomično su priznali' svoju umiješanost, rekla je Beccuau prošli tjedan.
Još dvoje osumnjičenika, 37-godišnji muškarac i 38-godišnja žena, uhićeni su 29. listopada, u subotu.
Jedan pljačkaš u bijegu
Beccuau je rekla da je 37-godišnji muškarac bio dio četveročlane skupine koja je izvela pljačku, na temelju DNK pronađenog u kamionu kojeg su pljačkaši koristili. Rekla je da ima dosje od 11 kaznenih osuda za niz prekršaja, uključujući prometne prekršaje, tešku krađu i pokušaj provale u bankomat.
Dodala je da je bio u vezi s 38-godišnjom ženom i da imaju zajedničku djecu, te da su on i jedan od dvojice uhićenih muškaraca osuđeni za istu pljačku 2015. godine.
Tragovi ženine DNK pronađeni su i u kamionu, ali Beccuau je rekla da su, čini se, preneseni u kamion, moguće od strane osobe ili predmeta koji je kasnije stavljen u vozilo. Tužiteljstvo je u subotu izjavilo da obojica negiraju umiješanost u pljačku. Televizija BFM izvijestila je da se žena rasplakala kada je čula da će ostati u pritvoru i plakala 'Bojim se za svoju djecu i za sebe, bojim se'.
Njezin odvjetnik Adrien Sorrentino rekao je za BFM da ona niječe sve optužbe i da će razmotriti žalbu na njezino pritvaranje.
Na pitanje vjeruju li vlasti da su trojica od četvorice pljačkaša Louvrea sada uhićena, Beccuau je rekla da se "barem jedna osoba još uvijek vodi kao nestala". Nije isključila mogućnost da postoje i drugi suučesnici.