Pritvorena žena zbog sumnje da je sudjelovala u krađi u Louvreu

I.H./Hina

01.11.2025 u 19:21

Muzej Louvre
Muzej Louvre Izvor: EPA / Autor: YOAN VALAT
Tridesetosmogodišnja žena optužena je u subotu za "sudioništvo" i pritvorena, a drugi je muškarac pušten bez optužbi u istrazi pljačke muzeja Louvre u Parizu, koja je privukla svjetsku pozornost

Žena, uhićena u srijedu u pariškoj regiji zajedno s još četiri osumnjičenika, optužena je za sudioništvo u organiziranoj krađi i zavjeri za počinjenje zločina te je smještena u pritvor, koje je zatražilo pariško tužiteljstvo. Drugi osumnjičenik pušten je u petak iz pritvora bez podizanja optužnice, rekle su u subotu za AFP njegove odvjetnice Sofia Bougrine i Noémie Gorin

U subotu ujutro pariško tužiteljstvo objavilo je da će nekoliko osumnjičenika u istrazi te pljačke, u kojoj su otuđeni izlošci vrijedni 88 milijuna eura i za kojima se još traga, ispitati suci tijekom dana. „Bilo je saslušanja prema sudskim nalozima“, rekli su iz tužiteljstva za AFP, ne navodeći broj osumnjičenika izvedenih pred sud.

Muzej Louvre
Muzej Louvre Izvor: EPA / Autor: YOAN VALAT

Među privedenima u srijedu bio je i muškarac za kojega se pretpostavlja da je član skupine koja je 19. listopada izvela spektakularnu pljačku u manje od osam minuta, izjavila je u četvrtak pariška tužiteljica Laure Beccuau. „Tragovi DNK-a“ povezuju ga s pljačkom, rekla je. Ostale uhićene osobe „možda bi nam mogle pružiti informacije o tome kako su se ovi događaji odvijali“, dodala je tužiteljica.

Dana 25. listopada već su uhićena dvojica muškaraca u tridesetima, osumnjičena da su bili dio četveročlane skupine koja je izvela pljačku. Jedan od dvojice muškaraca, uhićenih na pariškom aerodromu, planirao je letjeti u Alžir. Dvojica muškaraca, u dobi od 34 i 39 godina, optužena su i smještena u pritvor u srijedu navečer.

"Paralelna tržišta"

Beccuau je naglasila svoju "odlučnost", kao i odlučnost stotinjak istražitelja uključenih u slučaj, da pronađu ukradenu robu i uhite sve počinitelje. No u četvrtak je potvrdila da ukradeni nakit i dalje nije pronađen. Prema njezinim riječima, istražitelji kopaju po "nizu paralelnih tržišta" jer je malo vjerojatno da će se ukradena roba pojaviti na legalnom tržištu umjetnina. Slučaj je izazvao opsežnu raspravu i komentare u inozemstvu u vezi sa sigurnošću Louvrea, najposjećenijeg muzeja s umjetninama na svijetu. Francuska ministrica kulture Rachida Dati u petak je otkrila inicijalne rezultate istrage o sigurnosti muzeja.

Istaknula je "kronično, strukturno podcjenjivanje rizika od provale i krađe" koje je provodila uprava Louvrea, "nedostatnu sigurnosnu opremu", "neadekvatno upravljanje" i "potpuno zastarjele" protokole za reagiranje na krađe i provale. Na dan pljačke, četvero počinitelja uspjelo je parkirati kamion s produžnim ljestvama  pod prozorom muzeja, pomoću čega se dvoje od njih popelo u galeriju u kojoj su bili izloženi kraljevski dragulji.

