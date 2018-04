Prije političke vladali su sportskom arenom: Bauk za džeparac sudio Bernardiću, Jandroković igrao za repku, a Šuker haklao

Prije nego što su ušli u političku arenu domaći političari suvereno su vladali onom sportskom. Neki se poznaju upravo iz toga perioda pa je tako današnji šef Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk kao košarkaški sudac dijelio packe svom današnjem stranačkom šefu Davoru Bernardiću, ali i aktualnom ministru financija Zdravku Mariću

Premda profesionalni sportaši često znaju zalutati u politiku, među aktualnim političarima niz je onih koji su se u mladosti profesionalno bavili sportom. Da nastavimo sportskom terminologijom, objesili su kopačke o klin i izabrali politiku. Ipak, koliko god je nogomet popularan, točnije bi bilo reći kako su objesili tenisice o klin jer je među vodećim političarima najveći broj nekadašnjih košarkaša. Plenković ni u Bruxellesu nije zapostavio loptu Predsjednik Vlade Andrej Plenković košarkom se bavio u 80-ima. Igrao je u tri zagrebačka košarkaška kluba: Centar, Maksimir i Črnomerec. Kako se pohvalio u biografiji, ni kasnije nije zapostavio loptu pa je igrao i u Bruxellesu (ASUB – Association sportive universitaire de Bruxelles) i Parizu (Club Paris Jean-Bouin). Tijekom ljetnih praznika koje je provodio kod rodbine u Makarskoj igrao je i vaterpolo u klubu Galeb.

Njegov stariji stranački kolega Ivan Šuker, nekadašnji gradonačelnik Velike Gorice i bivši ministar financija, danas saborski zastupnik, cijeli je život povezan s košarkom. Pitamo ga kako ocjenjuje Plenkovićevo košarkaško umijeće. 'Dobar je', kaže. Šuker se u mladosti ovim sportom bavio profesionalno, a kasnije i institucionalno te je donedavno bio predsjednik Hrvatskog košarkaškog saveza. Šuker: Bilo je jako bitno ne izgubiti hakl Ovim se sportom bavio, kako se prisjetio za tportal, 14-15 godina, još od pionirskih dana i to u velikogoričkom Radniku. Njegovu sportsku karijeru okončao je prijelom noge 1981. Iz tog perioda života nosi najljepša sjećanja, ali i prijateljstva koja žive do danas. 'Bila su to druga vremena', sentimentalno će Šuker.

'Sport i pristup sportu nekoć su bili sasvim drugačiji. Sjećam se vanjskog igrališta kod DVD-a, pa je napravljeno igralište na starom Radnikovu igralištu. Vikende i ljetna poslijepodneva provodili smo u haklu na igralištima. Danas imate hrpu igrališta, a nažalost nema mladih na njima', dodaje.

Na pitanje je li sa sportskih terena preslikao nešto na kasniju političku karijeru Šuker kaže: 'Kao u sportu, tako i sada u politici, bitno je ne izgubiti.'



'Bilo je jako bitno ne izgubiti hakl jer ako ga izgubiš, nekoliko sati čekaš da dođeš na red. Pobjednik uvijek ostaje na igralištu', ističe Šuker. S dečkima s kojima je tada igrao i danas je prijatelj. 'Najveća kvaliteta tog mog bavljenja sportom to je da smo i danas prijatelji, bez obzira na to što se ne vidimo prečesto. To su prijateljstva koja u mom životu imaju posebno mjesto i posebnu vrijednost', naglašava. Danas, 'sa šest banki', kako kaže, ne igra košarku, već ide u teretanu i šetnje.

Bauk: Zdravko Marić je bio dobar igrač Košarka je u krvi i šefu SDP-ovog Kluba zastupnika Arsenu Bauku. No za razliku od kolega iz politike, on je bio košarkaški sudac i to u periodu od 1989. do 2000., a na taj si je način krpao studentski džeparac. Nakon toga ušao je u politiku, a sudačka karijera otišla je u zaborav.

Iz toga perioda sjeća se svog današnjeg stranačkog šefa Davora Bernardića, a on se također bavio košarkom. 'Mislim da sam sudio i Davoru Bernardiću dok je bio junior u Zrinjevcu', kaže nam Bauk. No nije Bernardić jedini. Košarkom se bavio i aktualni ministar financija Zdravko Marić, i to u KK-u Svjetlost Oriolik. Jednom mu je prilikom Bauk dosudio tehničku pogrešku zbog prigovora. 'Marić je bio dobar igrač', prisjeća se Bauk. Iako se ovim poslom davno prestao baviti, kaže kako je pojedine stečene vještine prenio i u politiku. 'Kada sudite, morate donijeti odluku u sekundi na temelju onog što ste vidjeli, bez ponavljanja, bez videa, tako da sam naučio donositi odluke i bio spreman snositi posljedice jer su košarkaši viši i jači od mene pa treba imati hrabrosti', kaže nam Bauk. Goran Marić danas u fokusu ima tenis Profesionalni prvoligaški sudac bio je pak ministar državne imovine Goran Marić. Izravnog doticaja sa sportom nema već 18 godina, kako nam je kazao. Ipak, danas mu je u fokusu tenis. Prati sve nastupe naših tenisača, posebice Marina Čilića, koji Marića i posjeti kad god je u Zagrebu.

Jandrokoviću rukomet obilježio život Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković dolazi iz rukometne obitelji. U nekoliko je navrata isticao kako mu je taj sport obilježio život. Naime, i otac i stric igrali su u legendarnoj generaciji RK Partizan iz Bjelovara, koja je 1972. bila prvak Europe. U istom je klubu igrao i Jandroković, a bio je i u hrvatskoj omladinskoj rukometnoj reprezentaciji.

Anka Mrak Taritaš: Kada vozite regate, važno je zatrimati jedra na ruku Predsjednica stranke Glas i saborska zastupnica Anka Mrak Taritaš bavi se pak jedrenjem, doduše ne profesionalno, već amaterski i institucionalno. Nekadašnja predsjednica Hrvatskog jedriličarskog saveza ovaj sport, u koji su se ona i suprug zaljubili kada su im ga djeca počela trenirati, smatra prije svega odgojnom mjerom. 'Kada s deset godina na maloj jedrilici optimistu izađete sami na more, znate da morate sami donijeti odluke i odgovarati za njih', kaže nam Mrak Taritaš.

Riječ je o sportu koji traži iznimna financijska ulaganja te u kojem nema brzog uspjeha. Zato je, kaže, i 'trajanje' profesionalnih jedriličara dulje nego u ostalim sportovima. 'U jedrenju možete imati četiri, pet olimpijskih ciklusa', dodaje. Naglašava kako se nekoć, kada je počela jedriti, još 1985. godine, sve radilo ručno, a danas je sve poluautomatski. 'Krstaši su tako opremljeni da jedna osoba sve može sama raditi. No kada vozite regate, važno je zatrimati jedra na ruku', pojašnjava.

