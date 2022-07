Prije negoli je EU predložila smanjenje potrošnje plina za 15 posto mnoge zemlje poduzele su mjere štednje. Evo što su napravile

Cilj Europske unije je smanjiti potrošnju plina za 15% zbog smanjenja isporuke iz Rusije. Ali već i prije planova Bruxellesa su mnoge članice poduzele mjere za štednju energije

Jer dok se proteklih godina Njemačka trudila proširiti svoju mrežu plinoopskrbe - ne samo jer je to onda bilo jeftinije nego i ekološki održivije, Grčka je tu ostala u nekim davnim vremenima. Epilog te zaštite okoliša jest da će Grčkoj biti mnogo lakše smanjiti svoju potrošnju plina za 15% nego Njemačka jer je samo na jedan jedini otok u Grčkoj - a Eubeja praktično dodiruje kopno - uopće doveden plin. Grci se inače griju na lož-ulje ili na struju, makar će se u skoro svakoj kući naći i peć na kruta goriva ako stvarno zahladi. O dimu i ugljičnom dioksidu se tu ne razmišlja previše.

Nijemci koji se brinu kako će se grijati ove zime su nedavno dobili savjet iz Grčke. Tamošnji ministar turizma im je smrtno ozbiljno predložio njemačkim umirovljenicima neka zimu provedu na odmoru na Kreti. Ili još bolje: neka tamo presele. Ima sunca, tamo je plaža - a da grčku kuhinju, retsinu i ouzo ne spominjemo. Sve to je bolje nego plaćati račune za grijanje hladne zime u Njemačkoj, piše Deutsche Welle.

Španjolska je u proteklim godinama doista uložila mnogo u svoju energetsku infrastrukturu, osobito kad je riječ o prihvatu ukapljenog plina. Najveće postrojenje Europe za obradu ukapljenog plina je u Barceloni, a trećina svih LNG terminala su u toj zemlji. To znači da Španjolcima plin dolazi iz SAD i iz drugih zemalja koje nude ukapljeni plin, a Ribera je najavila kako će, "ako bude potrebno" Španjolska smanjiti svoju potrošnju plina za sedam do osam posto.

Italija je do rata u Ukrajini čak 48% svog plina dobivala iz Rusije tako da sad poseže za svim rezervama. Slično kao i Njemačka, tako je i Italija odlučila produžiti rad svojih sedam termoelektrana na ugljen, makar su neke čak već prekinule rad ili radile tek djelićem kapaciteta.

I Francuska ima četiri terminala za prihvat ukapljenog plina, a od lipnja više ne prima plin iz Rusije plinovodima - makar se uspela do najvećeg uvoznika ruskog ukapljenog plina na svijetu. Najveći energetski koncerni u Francuskoj su tamošnje stanovništvo još prije mjesec dana pozvali na štednju, a Francuska je proglasila - ne još "crveno", ali "narančasto" stanje energetske uzbune.

Od 1. svibnja je Italija proglasila i mjere štednje energije u javnim prostorima: globe su paprene - do 3000 eura, a klima uređaji smiju hladiti prostor na najmanje 27 stupnjeva "plus ili minus 2 stupnja". Po zimi pak grijanje smije biti namješteno na najviše 19 stupnjeva. I tu su moguće tolerancije, a nije previše jasno niti tko će to provjeravati.

Belgija s nuklearkama

Belgija je još u ožujku smanjila PDV sa 21 na 6% na izolacijski materijal i građevinske usluge toplinskog saniranja kuća i stanova. Porez je smanjen i na solarne panele, solarne grijače vode i toplinske pumpe. Vlada poručuje građanima: "Izolirajte svoje stanove, izolirajte Putina".

Belgija je samo 6% svog plina dobivala iz Rusije, a u luci Zeebrugge je golemi LNG terminal. Usprkos tome je Belgija odlučila produžiti rad svoje obje atomske elektrane, Tihange 3 i Doel 4. One su trebale prekinuti rad 2025., ali po novim planovima njihov kraj bi trebao doći tek 2035.