Provjerili smo koliko je plina uskladišteno diljem Europe. Od nas su lošiji jedino Bugari, a na lageru imamo plina tek za maleni dio ukupne potrošnje

Prema javnim podacima udruženja operatera plinske infrastrukture EU-a Gas Infrastructure Europe (GIE), Hrvatska je na 49,35 posto popunjenosti plinom. Posljednjih mjeseci popunjenost u većini država članica Europske unije ubrzano je rasla nakon prijedloga Europske komisije da do početka ogrjevne sezone popunjenost skladišta iznosi barem 80 posto kapaciteta

Na građane se već tjednima apelira da krenu s uštedama, no podzemno skladište Okoli kasno je krenulo s punjenjem pa je tako Hrvatska među lošijima u Europi po popunjenosti. Puni li se Okoli brže nego podzemna skladišta u drugim državama pa nema razloga za brigu ili se vodeći akteri nisu koordinirali na vrijeme?

Prije tjedan dana premijer Andrej Plenković i ministar gospodarstva Davor Filipović rekli su da je dinamika punjenja našeg jedinog plinskog skladišta Okoli takva da bi 'do 1. listopada skladište trebalo biti zapunjeno 90 posto i da sve ide predviđenom dinamikom'. Za to je odgovorna Hrvatska elektroprivreda (HEP), a sve to, ustvrdio je ranije Plenković, budno prati Ministarstvo rada. Podsjetili su da Hrvatska 57 posto potreba za plinom zadovoljava preko LNG terminala na Krku, 21 posto iz vlastite proizvodnje dok će se ostalo dobaviti punjenjem plina u skladištu Okoli.