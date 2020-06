Pričali smo s najmlađom kandidatkinjom i najstarijim kandidatom na izborima: Ona je frizerka iz Solina i ima 18 godina, on je psihijatar iz Švicarske i ima 90 godina

Gotovo 2700 kandidata nalazi se na listama za predstojeće parlamentarne izbore. Državno izborno povjerenstvo šturo je izvijestilo kako je najmlađa osoba koja se kandidirala rođena 19.2.2002. godine, a najstarija rođena u kolovozu 1929. Doznali smo tko su osobe koje se kriju iza DIP-ovih podataka i zašto su, jedva punoljetna frizerka iz Solina i psihijatar iz Švicarske koji je prešao devedesetu godinu, ušli u politiku

Riječ je o Josipi Škalić iz Solina. Nju smo ulovili nakon popodnevne smjene u frizerskom salonu. Mlada frizerka kaže kako su u stranku 'krenuli i njeni, pa je i ona išla tim putem'.

'Mama me pitala želim li biti na listi, ja sam rekla može', kaže nam. Pitamo ju što bi mijenjala u Hrvatskoj. Nakon nekoliko trenutaka promišljanja, kaže da je problem sustav za posvajanje djece jer posvojiteljima 'rade probleme'.

S obzirom na to da je aktualno pitanje na kojem se poskliznuo i ministar zdravstva Vili Beroš, a to je: Je li bolje da su djeca u domovima ili da ih udomljuju istospolni parovi, pitamo Josipu što misli o tome. A s obzirom na politički habitus stranke iz koje dolazi, logično je odgovorila: A to ne.

Nije još sigurna želi li se u budućnosti baviti politikom.