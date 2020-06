Gotovo četvrtina lista ima previše muškaraca, ali ima i onih s previše žena: Tko se nije pridržavao kvota ide na prekršajni sud

Predane su sve kandidacijske liste, a nakon provjere potpisa uslijedit će objava zbirnih lista, nakon čega počinje službena kampanja. Glasnogovornik DIP-a Slaven Hojski pojasnio je kakva će biti procedura, kad će objaviti sve liste, kao i što je s onima koji ne poštuju kvote

Što se kazne tiče, kazao je kako je nekad bilo zamišljeno da u takvim slučajevima čak padne lista, no to je srušio Ustavni sud. U ovom je slučaju tako kazna ostala 50 tisuća kuna po listi, ako netko ne poštuje žensku ili mušku kvotu.

Što se potpisa tiče, rekao je da su ih provjeravali paralelno i da je zasad s njima sve u redu. Neki su imali problema s potpisima, ali predali su liste ranije, ne na samom kraju roka, pa su imali nekoliko dana i to su uspjeli riješiti. Ponovio je kako su pristigle 192 liste i trenutno se pregledava zadnjih 10 do 20 posto. To bi trebalo biti gotovo do kraja dana. "Po trenutnim podacima, najjača je 7. izborna jedinica, a najmanje je kandidacijskih lista pristiglo za 11. izbornu jedinicu, odnosno inozemstvo."

Hojski je najavio kako će u četvrtak u 13 sati u Saboru biti presica na kojoj će biti objavljene sve liste i bit će poznati svi kandidati, kojih je više od 2600.