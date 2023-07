'Približava se najtoplije razdoblje u godini, znano kao razdoblje pasjih vrućina'

"Toplinski val vladat će i u prvoj polovini novog tjedna, uz pretežno sunčano vrijeme i ljetnu žegu. Noći će u sve više mjesta biti tople, uz more i vrlo tople, ali će barem dnevnu vrućinu donekle ublažavati poslijepodnevni vjetar s mora. Pljuskovi s grmljavinom mogući su ponedjeljak na krajnjem sjeveru Hrvatske, a osjetno nestabilniji zrak stiže nam potkraj srijede i noći na četvrtak. Stoga će u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj osvježiti uz povremene pljuskove i grmljavinu, nažalost i poneko grmljavinsko nevrijeme. Pljuskovi i kratkotrajna bura donijet će osvježenje i na sjeverni Jadran, najvjerojatnije najprije potkraj srijede, te ponovno s petka na subotu.", prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a te je dodala:

"I dok sunce neumorno prži, a toplinski val na moru ne popušta već više od sedam dana, u unutrašnjost osvježenje donose povremeni prodori vlažnog i nestabilnog zraka. Jedan takav izgledan je u drugom dijelu tjedna. No do tada, valja se prilagoditi neugodnoj vrućini i sparini, jer će polje povišenog tlaka idućih dana i dalje podržavati dotok vrućeg zraka iz Afrike. Novi tjedan na istoku Hrvatske počet će s toplim jutrom. Dnevna temperatura bit će još malo viša od nedjeljne.

Prevladavat će sunčano, a navečer će zapuhati umjeren sjeverni vjetar i donijeti manje osvježenje. I u središnjoj Hrvatskoj sunčano. No, navečer bi manja količina nestabilnog zraka mogla stići do Međimurja i Zagorja, gdje se ne može isključiti mogućnost ponekog pljuska s grmljavinom.

Jutro će većinom biti toplo, a popodne će temperatura porasti na 34 do 38 °C. U ponedjeljak i u gorju i na sjevernom Jadranu sunčano, vruće i vrlo vruće. Stoga je opasnost od utjecaja vrućine na zdravlje velika, osobito uz more, gdje će noć biti topla i vrlo topla. Najviša temperatura zraka od 33 do 36 °C, pa se spas od vrućine može potražiti u moru ili na planinskim vrhovima.