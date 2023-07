Hrvatskom haraju ekstremne vrućine, temperature se penju do 40°C, evo kad stiže predah

U polju srednjeg tlaka pritjecat će nam i u nedjelju vrlo topao i vlagom siromašan zrak. Stoga će sunčana i vruća biti nedjelja u Slavoniji i Baranji. Samo ponegdje nakon sredine dana mala do umjerena naoblaka, a ujutro je uz rijeke mjestimice moguća magla. Temperatura danju oko 35 stupnjeva. Toliko se očekuje i u dijelu središnje Hrvatske, također uz jugozapadnjak i zapadnjak. No, na krajnjem sjeveru zemlje malo niže vrijednosti temperature, poslijepodne sa slabim do umjerenim sjevernim vjetrom, uz umjerenu naoblaku.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu sunčano. Puhat će slab i umjeren jugozapadni, ponegdje na moru i južni vjetar. Temperatura mora je oko 26, 27 stupnjeva. A najviša temperatura zraka od 30 do 33 u Lici i Gorskom kotaru te između 32 i 35 stupnjeva na sjevernom Jadranu. Podjednake vrijednosti i na srednjem Jadranu, a u unutrašnjosti Dalmacije još malo više - i do 36, 37 stupnjeva. Nedjelja u ovim područjima sunčana uz slab do umjeren jugozapadnjak i zapadnjak te s mirnim i malo valovitim morem. More i vjetar slični i na krajnjem jugu Hrvatske. I ondje će biti sunčano, gotovo bez oblačka, te vruće, ponegdje i vrlo vruće. Najviša temperatura između 34 i 37, mjestimice na obali i otocima malo niža.