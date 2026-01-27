Preživjeli iz Auschwitza: 'Vidim nasilje koje se ponovno opravdava'

Na komemoraciji u Poljskoj na mjestu bivšeg koncentracijskog logora Auschwitz-Birkenau ove godine nisu predviđeni govori političara i diplomata kako bi se osiguralo da se puna pažnja posveti svjedočenjima bivših zatvorenika, naglasio je ravnatelj Piotr Cywiński uoči komemoracije.

'Vidim ponovno oživljavanje mržnje. Vidim nasilje koje se ponovno opravdava. I vidim ljude koji vjeruju da njihov bijes vrijedi više od života drugoga', rekao je.

Sudjelovanje preživjelih ima posebno značenje jer su mnogi od njih već vrlo stari.

Poljski predsjednik Karol Nawrocki položio je vijenac u spomen na prvi transport poljskih zatvorenika u logor.

'Auschwitz je simbol barbarstva, ali i ravnodušnosti prema smrti nevinih', rekao je.

'Samo 15 posto zločinaca iz njemačkih koncentracijskih logora moralo je odgovarati za svoja djela. Svijet je godinama skretao pogled s ove tragedije", istaknuo je.

Govoreći uoči komemoracije, Cywiński je rekao da su sjećanja preživjelih veliki dar koji je u prošlosti često bio podcijenjen. 'U njima nalazimo referentne točke koje su danas prijeko potrebne, mudra upozorenja, nezamjenjive zaštitne mehanizme i uvide koji nadilaze naše vrijeme', rekao je.

Koncentracijski logor Auschwitz-Birkenau simbolizira holokaust i strahote nacizma. Oko 1,1 milijun ljudi umrlo je tamo između 1940. i 1945. godine, od kojih su većina bili Židovi. Strijeljani su, ubijeni u plinskim komorama ili su umrli od gladi i bolesti.