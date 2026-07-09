Drama u Grčkoj: Vojni avion prisilno sletio i zapalio se na pisti

Grčko ratno zrakoplovstvo priopćilo je da je zrakoplov tijekom trenažnog leta oko 13.45 po lokalnom vremenu prijavio tehnički problem. Pilot je uspio sigurno prizemljiti avion te nije ozlijeđen, navodi BBC.

Prema pisanju grčkih medija, F-16 je prije slijetanja prijavio upozorenje na požar u zrakoplovu. Navodno je sletio bez spuštenog stajnog trapa, nakon čega je klizio desecima metara po pisti i zapalio se.

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke na kojima se vidi kako vatrogasci gase zapaljeni borbeni avion. Grčko ratno zrakoplovstvo zasad nije službeno potvrdilo navode o slijetanju bez stajnog trapa.