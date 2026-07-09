Drama u Grčkoj: Vojni avion prisilno sletio i zapalio se na pisti

Grčki borbeni zrakoplov F-16 prisilno je sletio u četvrtak u zračnu luku na otoku Zakintosu nakon tehničkog kvara, a potom se zapalio na pisti. Incident je privremeno zatvorio jednu od najprometnijih grčkih turističkih zračnih luka usred ljetne sezone i izazvao višesatna kašnjenja letova.
Grčko ratno zrakoplovstvo priopćilo je da je zrakoplov tijekom trenažnog leta oko 13.45 po lokalnom vremenu prijavio tehnički problem. Pilot je uspio sigurno prizemljiti avion te nije ozlijeđen, navodi BBC.
Prema pisanju grčkih medija, F-16 je prije slijetanja prijavio upozorenje na požar u zrakoplovu. Navodno je sletio bez spuštenog stajnog trapa, nakon čega je klizio desecima metara po pisti i zapalio se.
Na društvenim mrežama pojavile su se snimke na kojima se vidi kako vatrogasci gase zapaljeni borbeni avion. Grčko ratno zrakoplovstvo zasad nije službeno potvrdilo navode o slijetanju bez stajnog trapa.
Zrakoplov pripada 335. eskadrili 116. borbenog krila, sa sjedištem u zračnoj bazi Araxos na zapadu Grčke.
Nakon incidenta pista je zatvorena, zbog čega su odgođeni svi preostali letovi tijekom dana. Na internetskim stranicama zračne luke vidljivo je da su svi dolasci i odlasci pomaknuti do večernjih sati, uključujući letove koji su trebali poletjeti nekoliko sati ranije.
Incident se dogodio na početku vrhunca turističke sezone, kada na Zakintos svakoga tjedna stižu tisuće turista, ponajviše iz Ujedinjenog Kraljevstva.
Grčko ratno zrakoplovstvo poslalo je specijalizirani tim koji će ukloniti oštećeni avion s piste kako bi se zračni promet mogao normalizirati.