Premium Chicken Company: Imamo podršku lokalne i regionalne samouprave

Za ponedjeljak je u Sisku najavljena, na inicijativu potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede Davida Vlajčića , tribina o peradarskim investicijama u Sisačko-moslavačkoj županiji na kojoj će sudjelovati institucije, lokalna vlast, građani i investitori. Predviđeno je sudjelovanje predstavnika Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, matičnog Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora, lokalne i regionalne samouprave, predstavnika građana, građanskih inicijativa i udruga, investitora i drugih zainteresiranih.

Realizaciju projekta "Peradarska proizvodnja kružnog gospodarstva“ jasno su podržali Sisačko-moslavačka županija, Općine Lekenik te Gradsko vijeće Grada Siska kroz svoje službene akte, prepoznajući njezin gospodarski i razvojni značaj za cijelu regiju, istaknuli iz tvrtke u priopćenju navevši da je projekt koji provode, ukupne vrijednosti 608 milijuna eura, u vlasništvu hrvatskog društva Renaissance Capital d.o.o.

U međuvremenu je više od 120 udruga podržalo prosvjed protiv "megapogona", istaknuto je na stranici Prijatelja životinja, zakazan za 21. veljače u Zagrebu na Trgu kralja Tomislava, u organizaciji Zelene akcije i Prijatelja životinja.

Iz Premium Chicken Company naglasili su da je Sisačko-moslavačka županija u travnju 2023. godine dala službenu podršku projektu "Peradarska proizvodnja kružnog gospodarstva", prepoznajući projekt kao razvojnu priliku za jačanje poljoprivredno-prehrambenog sektora te dugoročno osnaživanje regionalnog gospodarstva.

Planiramo otvaranje 3000 radnih mjesta

Navode i da je Gradsko vijeće Siska potvrdilo pozitivan stav prema investiciji kroz zaključak kojim podržava poduzetničke projekte koji izravno otvaraju radna mjesta u proizvodnji, uz naglasak na održivost, usklađenost sa zakonskim propisima i primjenu najmodernijih zelenih tehnologija. Naglašavaju pritom da su "u daljnjoj razradi projekta" odustali od izgradnje bioplinskog postrojenja u Sisku te da su Studijom utjecaja na okoliš predviđena "alternativna rješenja".

Dodaju tome i da je Općina Lekenik u svibnju 2023. godine izdala službeni iskaz podrške projektu, potvrđujući njegovu važnost za gospodarsku revitalizaciju i zapošljavanje na svom području.

Uz snažnu institucionalnu podršku lokalne samouprave, projekt se razvija kao jedna od najvećih investicija u domaćoj prehrambenoj industriji, naglašavaju iz tvrtke Premium Chicken Company. Navode da je do sada u njega uloženo više od 40 milijuna eura, da tvrtka raspolaže s više od 350 hektara zemljišta te da na projektu trenutačno radi više od 100 ljudi.

Po završetku investicije planirano je otvaranje 3000 radnih mjesta, napominju te dodaju da planirani proizvodni kapacitet iznosi 150.000 tona piletine godišnje, pri čemu je više od 90 posto proizvodnje namijenjeno izvozu.

"Snažna i jasno artikulirana podrška lokalne samouprave potvrđuje da se projekt Premium Chicken Company razvija u partnerstvu s lokalnom zajednicom, uz zajednički cilj - gospodarski rast, nova radna mjesta i dugoročno održiv razvoj Sisačko-moslavačke županije", poručuju.