Preminuo Ivan Rude, jedan od najpoznatijih stečajnih upravitelja

Široj javnosti bio je najpoznatiji kao stečajni upravitelj brojnih hrvatskih tvrtki, ne samo u Šibeniku, nego i šire – Revije, TLM-ove prešaonice, Autotransporta, Radio Šibenika, Naute Lamjane u Kalima na otoku Ugljanu. Jedno vrijeme bio je i predsjednik Udruge stečajnih upravitelja Hrvatske, a stečaj Revije koji je vodio bio je dug gotovo 20 godina i jedan od najdužih u povijesti Hrvatske.

No, pored svega, Rude je najveći interes izazivao u politici, u kojoj je jedno vrijeme bljesnuo kao prava politička zvijezda, i to kao potencijalni predsjednički kandidat 2014. godine, pokušavši se isprofilirati i nametnuti u prazni politički prostor, kao predstavnik ‘trećeg puta‘ između Ive Josipovića i Kolinde Grabar Kitarović. Pamti se njegova duhovita opaska iz tog doba kako je riječ o kandidatima koji su se ispod ‘iste kokoši izlegli‘. No, unatoč velikom publicitetu koji je dobio, šibenski odvjetnik nije imao infrastrukturu za ozbiljan politički iskorak. Od predsjedničke utrke morao je odustati jer nije skupio dovoljan broj potpisa. Ni te ni 2019. godine, kada je ponovno pokušao, ali i zapeo na istom problemu po nikad do kraja razjašnjenim okolnostima. Tvrdio je naime, kako su ga pokrali, oni koji su u njegovo ime kupili potpise i prodali ih njegovim protukandidatima.