Nakon 20 godina najduži stečaj u Hrvatskoj zaključen za minutu: radnicama ništa, a stečajnom upravitelju koji se nije ni pojavio 630.000 kuna bruto

Stečaj šibenske tvrtke Revije zaključen je u četvrtak nakon gotovo 20 godina u šibenskoj stalnoj službi Trgovačkog suda u Zadru, a zaključenje toga najdužeg stečaja u Hrvatskoj trajalo je manje od jedne minute

Bivša radnica Radojka Pekas poručila je da zaključeni postupak ne znači kraj njihove borbe.

"Idemo dalje. Nikada nismo odustale. Bile smo na svakom ročištu, borile smo se za svoja prava, a nismo ih dobili. Nećemo odustati. Najprije idemo u Vladu, najavit ćemo se premijeru i ministru Horvatu, a ako ne uspijemo, idemo dalje, idemo van, idemo u Strasbourg" poručila je Pekas.

Zamoljena za komentira to što je stečajni upravitelj Ivan Rude nakon završenog stečaja dobio nagradu od 630.000 kuna bruto, a radnice ni lipe, Pekas je rekla da to nije zaslužio jer nije dobro vodio stečaj.

"On to nije zaslužio jer nas nije dobro vodio i sramota je što danas nije došao. Što se boji nas? Zašto nije došao? On se nas srami. Nas sada nitko ne vidi. Ne vidi nas ni župan Pauk. On je dolazio u Reviju i obećavao. Pratim i Sabor samo zbog Revije i nikada u 20 godina nijedan saborski zastupnik se nije digao i rekao 'e ljudi, pa te žene su stvarno zaslužile svoju plaću'", rekla je Pekas.

Nada Makarin poručila je da se "svima koji su opljačkali državu zaplijeni imovina i proda" te da se na taj način namire zakinuti radnici. "To bi bilo pošteno", dodala je Makarin.