U 96. GODINI

Preminula majka Zdravka Mamića

I.H.

14.08.2026 u 22:38

Preminula je Lucija Mamić
Preminula je Lucija Mamić Izvor: Pixsell / Autor: Luka Stanzl/PIXSELL
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U 96. godini preminula je Lucija Mamić, majka Zdravka i Zorana Mamića, piše Dnevni avaz. Javnosti je bila poznata i po tome što je o njoj često govorio sin Zdravko

'Majka Luca je super. Ona se zavjetovala da neće umrijeti dok se ja ne vratim u Hrvatsku. Nažalost, gotovo sam siguran da to neće dočekati, tako ja vidim svoju situaciju, ne zato što ja ne bih, već je taj proces toliko komplikovan i zamršen i kao da mi je suđeno da vječno ostanem u Bosni i Hercegovini', kazao je u jednom ranijem intervjuu za Avaz.

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'Ludački volim moju mamu. Četrdeset i tri godine teku otkako sam otišao od kuće i nikada se nije dogodio nijedan dan, možda jedanput ili dvaput, da se ne čujemo' govorio je Mamić.

Detalji o uzroku smrti i posljednjem ispraćaju još nisu objavljeni.

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