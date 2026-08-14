Preminula majka Zdravka Mamića

U 96. godini preminula je Lucija Mamić, majka Zdravka i Zorana Mamića, piše Dnevni avaz. Javnosti je bila poznata i po tome što je o njoj često govorio sin Zdravko
'Majka Luca je super. Ona se zavjetovala da neće umrijeti dok se ja ne vratim u Hrvatsku. Nažalost, gotovo sam siguran da to neće dočekati, tako ja vidim svoju situaciju, ne zato što ja ne bih, već je taj proces toliko komplikovan i zamršen i kao da mi je suđeno da vječno ostanem u Bosni i Hercegovini', kazao je u jednom ranijem intervjuu za Avaz.
'Ludački volim moju mamu. Četrdeset i tri godine teku otkako sam otišao od kuće i nikada se nije dogodio nijedan dan, možda jedanput ili dvaput, da se ne čujemo' govorio je Mamić.
Detalji o uzroku smrti i posljednjem ispraćaju još nisu objavljeni.