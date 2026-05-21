Optuženi Mamićev sudac ne vjeruje sucima koji mu sude: Traži njihovo izuzeće

Suđenje Zdravku i Zoranu Mamiću, trojici osječkih sudaca i njihovim suoptuženicima zbog podmićivanja u zamjenu za povoljne sudske odluke prekinuto je na samom početku procesa nakon što je optuženi bivši sudac Zvonko Vekić zatražio izuzeće sudskog vijeća Županijskog suda u Zagrebu

Uz izuzeće sudskog vijeća, Vekić je zatražio izuzeće i predsjednika zagrebačkog Županijskog suda Božidara Horvata i njegovog zamjenika Tomislava Aralice jer sumnja u njihovu pristranost. Kako odluka o izuzeću nije donesena, sudsko ročište je odgođeno do daljnjega, a o opravdanosti zahtjeva za izuzećem odlučuje Visoki kazneni sud.

Vekić je pojasnio da traži izuzeće zbog sumnje u pristranost suda jer, kako tvrdi, njegova kćer Andrea Vekić Martinović nije nikada nije pozvana ni na jednu raspravu. "Protivim se održavanju ove rasprave jer vjerujem da se nisu stvorili zakonski uvjeti budući da moja kćer nije nikad pozvana", rekao je, istaknuvši da je i ranije ukazivao na problem oko dostave sudskog poziva. Uz braću Mamić, Vekića i njegovu prijateljicu Natašu Sekulić, Uskokovom optužnicom obuhvaćeni su osječki suci Darko Krušlin i Ante Kvesić te osječki poduzetnik Drago Tadić i to zbog primanja i davanja mita, trgovanja utjecajem te pranja novca. Uskok u optužnici navodi da se Krušlin u studenome 2016., kao prvostupanjski uskočki sudac, družio sa Zdravkom Mamićem u svečanoj loži maksimirskog stadiona. Mamić je pritom, radi stjecanja naklonosti Krušlina kao suca osječkog Županijskog suda, stavio u njegovu ruku svoj skupocjeni sat marke Audemars Piguet koji je sudac uzeo. Prema optužnici, Mamić je kao optuženik u nekoliko kaznenih postupaka protiv njega, njegova brata i drugih optuženika u više navrata, od 2017. do 2019. u Zagrebu, Osijeku, Banja Luci, Širokom Brijegu i Dubaiju, osobno kontaktirao s Vekićem, također uskočkim sucem.

Vekić je Mamiću, prema optužnici, obećavao da će koristeći odnos povjerenja i kolegijalnih te prijateljskih odnosa sa sucima osječkog Županijskog suda pa tako i okrivljenim Kvesićem, za novčanu nagradu koju će s njima podijeliti, za Mamića i suokrivljenike ishoditi povoljne sudske odluke bez obzira na stvarno stanje spisa. Uskok je precizirao kako je Vekić predočavao Zdravku Mamiću da će osigurati donošenje oslobađajuće presude u jednom predmetu i odlučiti o odbacivanju optužnice u drugom te da će osigurati donošenje odluke o povratu Mamićevog jamstva za puštanje iz istražnog zatvora od sedam milijuna kuna. Istraga pokrenuta nakon Mamićeve dostave USB sticka Uskoku Sukladno dogovoru Zdravko Mamić je kao protuuslugu u više navrata Vekiću predao ukupno najmanje 370.000 eura za njega i drugu dvojicu sudaca, ističe u optužnici Uskok. Osim toga, Zdravko Mamić je zajedno s bratom, kontaktirao s Kvesićem u Širokom Brijegu gdje su dogovorili kako će ga putem Vekića novčano nagraditi za donošenje povoljne sudske odluke u jednom predmetu. Zoran Mamić je potom, tvrdi Uskok, osigurao 100.000 eura u nakani ishođenja za njega povoljnih sudskih odluka. Mito od 100.000 eura na traženje Zdravka Mamića sucu Vekiću, za njega i Kvesića, predao je poduzetnik Tadić znajući koja je svrha predaje novca budući da je prethodno u više navrata prisustvovao sastancima i dogovorima sudaca s Mamićem.