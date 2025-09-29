Premijer: Ne znam kome uopće to pada napamet? Ovdje se dogodilo nešto nevjerojatno!

Premijer Andrej Plenković komentirao je u ponedjeljak dva tragična slučaja ovog vikenda na svadbama u Šibeniku i Metkoviću koja su se dogodila zbog korištenja signalnih raketa, te inicijativu za strožim kažnjavanjem, da tu prije svega treba zdrav razum jer ni najstroži propis ne može ništa.

"Tu, prije svega, treba zdrav razum. Na slavlju je da se pleše, čestita, pjeva, veseli i i apeliram na sve ljude da ne koriste sredstva kojima nije mjesto na slavlju. Ne znam kome uopće to pada napamet", izjavio je premijer Plenković novinarima u Splitu na upite o inicijativi u smjeru postrožavanja kazni za korištenje eksplozivnih sredstava.

Ženu u Šibeniku pogodila signalna raketa Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Dva tragična slučaja koja su se proteklog vikenda dogodila na dvije svadbene svečanosti u Šibeniku i Makarskoj, kada su ispaljene signalne rakete pogodile dvije uzvanice zbog čega je jedna preminula, a druga je teško ozlijeđena, premijer je ocijenio nevjerojatnima.

"Ovdje se dogodilo nešto nevjerojatno - da je jedna osoba, nažalost, preminula, izražavam sućut njenoj obitelji, a da je druga teže ozlijeđena. To su sve uzvanici sa svadbe i radi se o tome da oni koji koriste takva sredstva moraju malo mućnuti glavom. Ne znam što će tu propis napraviti. Možemo imati i najstroži propis i neka sutra opet dođe jedan koji misli da će super nešto napraviti s tim, opet ćemo imati situaciju. Treba misliti glavom i ne činiti gluposti", poručio je.

Na riječi predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića, koji je ovaj vikend izjavio da je "HDZ kao virus, metabolička zarazna neaktivna čestica koja vibrira između neživog i živog svijeta", predsjednik Vlade RH i HDZ-a Plenković se nasmijao, a ocijenio je da Hajdaš Dončić i SDP nisu nizašto. "Ne znam što bih rekao, ali dobro je da je Hajdaš Dončić predsjednik SDP-a. Te nekakve jeftine floskule; ne znam tko im je novi PR, tko im to smišlja, ali koga kod je SDP uzeo, taj je sjajan, neka ga drže dugo i mi ćemo biti zadovoljni", rekao je Plenković.

