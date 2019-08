Preko nas se premješta vrlo snažna fronta iza koje stiže osjetno hladniji zrak. Ovakvi scenariji donose kišu i jače oluje!

Dunja Mazzocco Drvar za RTL otkriva kako će se tijekom noći pogoršanje sa zapada premjestiti na cijelu zemlju

Tijekom noći jače pogoršanje proširit će se sa zapada na cijelu zemlju. Pritom su osobito u gorju i na moru moguće i tuča većeg zrna pa i pijavice, a nevere će biti praćene i olujnim udarima tramontane. Brodicama se svakako preporučuje da za sljedeća 24 sata pronađu dobar zaklon. Kiša će ponegdje biti i obilna, DHMZ u upozorenju navodi 20 i nešto, u gorju i više od 30 litara po četvornome metru!



Kidanje naoblake

Jutro već osjetno svježije od utorka, kiša će u središnjoj Hrvatskoj brzo prestati, a i naoblaka će se polako kidati. Popodne djelomice sunčano i suho uz još povremeno umjerene sjeverac. Temperatura oko 22 ili 23 Celzijeva stupnja. U istočnoj Hrvatskoj i poslijepodne će još biti kiše, a zatim će ona sa zapada na istok polako prestati. Puhat će slab do umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak i bit će hladnije.



I u Dalmaciji smirivanje, a u drugom dijelu dana nevere su moguće uglavnom samo na južnom Jadranu. Vjetar i more će se nakrako smiriti, a zatim će se duž obale proširiti umjerena do umjereno jaka bura. Dnevna temperatura samo rijetko iznad 31. Na zapadu prestanak kiše i razvedravanje, u Istri i na Kvarneru već i pretežno sunčano, ali burno. Bura će doduše polako slabjeti, no još su mogući olujni udari, osobito na dobro poznatim burnim dionicama. Ona će, jasno, mjestimice i osjetnije ohladiti more.

U petak toplije, ali nestabilnije

U četvrtak sunčano sa svježim jutrom i ugodnim dnevnim temperaturama. U petak opet malo toplije, ali i nestabilnije, moguć je poneki kratki pljusak. Sljedećih dana sunčano i suho, temperatura opet u porastu, a unatoč dnevnoj vrućini, noći će ostati ugodne. Bura staje već u četvrtak i sljedeći će dani biti mirniji i ponovno topliji. Poneki pljusak moguć je u petak i u primorju, ali vrlo rijetko. Na kraju još upozorenje koje je za srijedu izdao Državni hidrometeorološki zavod. Osim na već spomenutu obilnu kišu upozorava se i na mjestimičnu grmljavinu, ali i na udare bure koji će lokalno dosegnuti 100 km/h.