Predsjednik Milanović u Samoboru: Kada se podvuče crta, sve je to jedna velika borba za utjecaj, za poziciju, novac

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora u povodu obilježavanja Dana Grada na kojoj je Samoborkama i Samoborcima zaželio puno uspjeha te da i dalje Samobor grade na onome što su sami stvorili kao i na onome što su naslijedili

Rekao je moramo biti svjesni da su u našoj zemlji prije trideset i manje godine ljudi prolazili kroz užasne emotivne i materijalne gubitke i da se to dan danas osjeti.

'To je tradicija, a bez tradicije čovjek ne postoji. Složite se', poručio im je predsjednik

'Možemo govoriti o vrijednostima, slobodi, demokraciji, otvorenim granicama, pravu na slobodan i individualan razvoj, ali i lojalnost zajednici, naciji, državi. Međutim, kada se podvuče crta, sve je to jedna velika borba za utjecaj, za poziciju, novac', istaknuo je predsjednik. Milanović. U tom smislu, dodao je kako se ne možemo mjeriti s najvećima, ali da imamo kvalitete.

Za Samobor je rekao da je jedan od nekoliko najljepših gradova ove veličine za život u Hrvatskoj, istaknuvši da se ulaskom u grad stječe dojam da se ulazi u neki kulturni zapadnoeuropski grad u kojem je ugodno živjeti. 'Budite uspješni u uzimanju europskog novca, ne u povlačenju, nego u iskorištavanju', rekao je istaknuvši kako je to danas, posebno nakon osam godina članstva Hrvatske u Europskoj uniji, jednini parametar uspješnosti.

'Nema razloga da nam na tom brodu ne bude super i da veći dio Hrvatske dosegne ovakav standard Samobora, a da Samobor u međuvremenu ne stoji nego da plovi dalje i da ne čeka one koji zaostaje. To je jedina filozofija koja se meni nameće kao nešto za što se treba boriti. To je posao, posebno na razini grada', zaključio je predsjednik Milanović.

Osim predsjednika Milanovića na svečanoj sjednici govorili su predsjednica Gradskog vijeća Irena Franceković, gradonačelnica Grada Samobora Petra Škrobot, zastupnik u Hrvatskom saboru i gradonačelnik Svete Nedjelje Dario Zurovec i zamjenik župana Zagrebačke županije i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Ervin Kolarec. Uz predsjednika Milanovića bila je savjetnica Predsjednika za ljudska prava i civilno društvo Melita Mulić.