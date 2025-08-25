skladišta u plamenu

Veliki požar guta najveću njemačku luku u Hamburgu, zatvorena i autocesta

M. Šurina

25.08.2025 u 20:42

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago stock&people / Profimedia
Bionic
Reading

Veliki požar izbio je u najvećoj njemačkoj luci u Hamburgu, a zbog dima je zatvoreno i nekoliko cesti

Kako javlja dpa, požar je izbio u skladištu u hamburškoj luci izbio je požar, zbog čega je zatvorena glavna autocesta u blizini.

Gust crni oblak dima iznad Hamburga može se vidjeti iz kilometarske udaljenosti. Eksplozije u skladištu pokrenule su veliku policijsku i protupožarnu uzbunu u gradu, paralizirajući nekoliko naselja i auto-puteva, prenosi Bild.

Požar u Hamburgu
Požar u Hamburgu Izvor: Profimedia / Autor: Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago stock&people / Profimedia

Prema informacijama vatrogasaca, nekoliko je ljudi ozlijeđeno, no nije poznat točan broj.

Navodno se zapalio automobil u skladištu u vlasništvu brodarske tvrtke. Navodno je u požaru eksplodiralo nekoliko plinskih boca, što je zapalilo skladište, a nakon toga vatra se proširila i na susjedno skladište.

Zbog eksplozija krhotine su padale i na autocestu A1, koja prolazi kroz okrug, zbog čega je ona zatvorena u oba smjera. To je rezultiralo prometnim gužvama koje su se protezale kilometrima.

na mejstu događaja je veliki broj policajaca i vatrogasaca, koji nisu odmah mogli početi s gašenjem požara zbog krhotina koje su letjele zrakom. Navodno su pogođena i vatrogasna vozila. Vatrogasci su pozvali stanovnike da izbjegavaju područje i drže prozore i vrata zatvorenima.

Hamburška luka je vodeće vanjskotrgovinsko središte Njemačke, prema podacima na njezinoj web stranici.

tportal
