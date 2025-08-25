Veliki požar guta najveću njemačku luku u Hamburgu, zatvorena i autocesta

Veliki požar izbio je u najvećoj njemačkoj luci u Hamburgu, a zbog dima je zatvoreno i nekoliko cesti

Kako javlja dpa, požar je izbio u skladištu u hamburškoj luci izbio je požar, zbog čega je zatvorena glavna autocesta u blizini.

Hamburgas ostā ugunsgrēks kaut kādā noliktavā. It kā sākotnēji kāda automašīna aizdegusies, pēc tam arī gāzes baloni https://t.co/3K4qvfZVZK pic.twitter.com/zHaS7yILgw — Jānis Tereško (@JanisTeresko) August 25, 2025

Gust crni oblak dima iznad Hamburga može se vidjeti iz kilometarske udaljenosti. Eksplozije u skladištu pokrenule su veliku policijsku i protupožarnu uzbunu u gradu, paralizirajući nekoliko naselja i auto-puteva, prenosi Bild.

Prema informacijama vatrogasaca, nekoliko je ljudi ozlijeđeno, no nije poznat točan broj. Navodno se zapalio automobil u skladištu u vlasništvu brodarske tvrtke. Navodno je u požaru eksplodiralo nekoliko plinskih boca, što je zapalilo skladište, a nakon toga vatra se proširila i na susjedno skladište.

Massive explosions were reported after a fire broke out at a large warehouse in the Hamburg Port, Germany 🇩🇪 (25.08.2025) pic.twitter.com/pecuAU7GnF — Disaster News (@Top_Disaster) August 25, 2025

Zbog eksplozija krhotine su padale i na autocestu A1, koja prolazi kroz okrug, zbog čega je ona zatvorena u oba smjera. To je rezultiralo prometnim gužvama koje su se protezale kilometrima.

#Feuer#Großbrand in #Hamburg auf der Peute. Dicke schwarze Rauchwolke zogen über die südöstlichen Stadtteile in Hamburg. Mehrere Lagerhallen brennen. Immer wieder hörte man Explosionen.

Erhebliche Verkehrsbehinderungen auf der #A1 - Sperrung ab Dreieck Norderelbe und Moorfleet. pic.twitter.com/kmTZayzzyp — Autobahn #️⃣autobahnnothelfer (@A1nothelfer) August 25, 2025