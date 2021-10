Milanović: Hrvatsku je obranio mali broj pravih ljudi

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je u Crikvenici na otvaranju 25. državnog športskog natjecanja dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske „Crikvenica 2021.“. Pozdravivši natjecatelje predsjednik Milanović u prigodnom obraćanju je za veterane i dragovoljce rekao da su oni ljudi koji su '91. godine išli u nepoznato i u najopasnije, u obranu svoje male, ali jedine domovine od neprijatelja koji je bio puno jači

'Uvijek ovakve stvari za neku zajednicu, za neku veću grupu, izbori mala grupa ljudi, malo dobrih, ali pravih ljudi. To su bile samo tisuće ljudi', rekao je predsjednik Milanović. Dodao je kako je prije na ovakvim natjecanjima bilo i tisuću dragovoljaca i veterana, a da ih je danas petsto. 'Nije to samo petsto. Dok vas je petsto, to je za mene jako puno. I to je na tragu one izvorne istine da je Hrvatsku obranilo mali broj pravih ljudi', poručio je Predsjednik.