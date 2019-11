Predsjednica žestoko igra na kartu dijaspore, evo koliko joj to glasova može donijeti

Kolinda Grabar Kitarović, kao kandidatkinja za predsjednicu, u srijedu odlazi posjetiti Hrvate u središnjoj Bosni, a za vikend je o Hrvatima u BiH govorila i na Broćanskoj večeri. Nije tajna to da će se aktualna predsjednica i njen tim upregnuti da osvoji što više glasova izvan Hrvatske, a mi smo istražili na koliko ih može računati

'U svome prvom mandatu obnovila sam dotad pokidane veze s hrvatskim iseljeništvom te ću u drugom mandatu nastaviti raditi na jedinstvu domovinske i iseljene Hrvatske. Sretna sam što su me naši ljudi u Njemačkoj u ovolikom broju i ovako srdačno danas dočekali. Hrvati izvan Hrvatske su me pet godina ugošćavali u svojim zajednicama, u svojim klubovima, u svojim obiteljskim domovima. Znaju tko sam i iza čega stojim. A znaju i tko ih ignorira, pa i želi da nikad više ne glasuju, kao što znaju i tko ih se sada odjednom sjetio, kada nasušno treba njihov glas', napisala je Grabar Kitarović na Facebooku.

No prije pet godina zabilježen je i dotad najslabiji odaziv dijaspore i to zbog novih pravila za glasovanje u inozemstvu, prema kojima je ono moguće samo u konzulatima. Tada je to bio mali broj, no uzme li se u obzir broj biračkih mjesta na izborima za Europski parlament ove godine, za mjesec dana može se očekivati veći broj biračkih mjesta na predsjedničkim izborima.

Kolike se brojke mogu dostići u inozemstvu, pokazali su izbori prije deset godina. Tada je pobjedu odnio Josipović s osvojenih 60,26 posto glasova, odnosno njih 1.339.385. Njegov protukandidat Milan Bandić je pak sveukupno osvojio 39,74 posto glasova, točnije njih 883.222.