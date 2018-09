Predsjednica s američkim Hrvatima zapjevala Thompsona, zatrebao joj 'šalabahter'

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović boravi u New Yorku, u kojem je u nedjelju s tamošnjom hrvatskom zajednicom svečano obilježila 25. godišnjicu Nacionalne federacije američkih Hrvata (NFCA). Tom prilikom u hrvatskoj katoličkoj crkvi sv. Ćirila i Metoda i sv. Rafaela na Manhattanu okupljeni su zapjevali Thompsonovu pjesmu 'Lijepa li si', u čemu im se pridružila i predsjednica

Boravak u SAD-u predsjednica je započela misom i druženjem s hrvatskom zajednicom u New Yorku jer, kako je poručila putem Facebooka, 'važno je zahvaliti svima koji su sve ove godine svoje strpljenje i energiju uložili u očuvanje hrvatske zajednice i koji su u svojoj drugoj domovini predstavljali najbolje od svoje Hrvatske koju uvijek nose u srcu!'.

Predsjednica se pridružila pripadnicima hrvatske dijaspore u izvedbi pjesme Marka Perkovića Thompsona 'Lijepa li si', no čini se da nije bila sigurna u svoje znanje pa se poslužila 'šalabahterom', čitajući riječi pjesme s mobitela.

Hrvatska župa sv. Ćirila i Metoda i sv. Rafaela je rimokatolička župa i dio je nadbiskupije New York, a okuplja Hrvate iz čak četiri američke savezne države: New Yorka, New Jerseyja, Connecticuta i Pennsylvanije.

'Crkva i župa su središte vjerskog, a i kulturnog života hrvatske zajednice ove metropole i njegove okolice. Sva liturgijska slavlja i sakramenti su uglavnom na hrvatskom jeziku. Osim redovitog sakramentalnog života, u sklopu župe djeluje folklorna skupina te škola hrvatskog jezika, koje s ponosom nose ime blaženog kardinala Alojzija Stepinca', piše na internetskoj stranici župe.