Predsjednica Grabar Kitarović u čestitci za Dan žena citirala Svetog Ivana Pavla II

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović čestitala je ženama Međunarodni dan žena, koji se obilježava 8. ožujka, u znak socijalnih, ekonomskih, kulturnih i političkih dostignuća žena tijekom povijesti. Podsjetimo, Grabar Kitarović prije dvije godine propustila je čestitati Dan žena, a tada su se u Uredu predsjednice oglušili na upit tportala zašto nije bilo službene čestitke

"Danas možda nije potrebno dokazivati da žene smiju i mogu činiti sve što čine muškarci, ali je potrebno dokazivati da je način na koji to čine jednako vrijedan, jednako važan i jednako potreban želimo li zaista dosegnuti vrijednosti koje proklamiramo europskima, odnosno šire, civilizacijskim dosezima demokratskih društava".

Također naglašava kako je nasilje nad ženama nešto što ni jedno društvo koje drži do sebe ne smije tolerirati.

"Želimo li graditi zdravu i naprednu zajednicu, tada je veća uloga i utjecaj žena u politici, gospodarstvu i drugim djelovanjima nužan kako bi sve odlike 'genija žene', kako se izrazio Sveti Ivan Pavao II., u punoj mjeri došle do izražaja, na dobrobit svih. To je posebno važno u područjima gdje vrline i odlike ženskog razumijevanja i doživljaja života i društva mogu doći do izražaja", navodi se u čestitci predsjednice Grabar Kitarović u povodu Međunarodnog dana žena.