Predsjednica oštećenoj vozačici šalje izaslanika

Autobus predsjedničke kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović koji je jučer sudjelovao u manjoj prometnoj nesreći u Malom Bukovcu nije se zaustavio odmah na mjestu nesreće nego nešto dalje

'Na cesti nije bilo nikakvog ulegnuća da bih mogla malo više desno stati. Sin i ja smo bili u autu i primijetili smo da povorka ide prema nama. Ispred nas je bio još jedan auto koji je imao sreću da je mogao skrenuti malo desno u ulegnuće gdje je obiteljska kuća', ispričala je.

Stala sam iza tog automobila, pomaknula sam se najviše udesno koliko sam mogla da ne sletim u grabu. Povorka je prolazila mimo nas, čini mi se da su bila dva automobila ispred autobusa. Oni su prošli, a autobus nas je okrznuo. Slupan mi je cijeli lijevi dio automobila, retrovizor je otkinut, a najviše su stradala stražnja vrata gdje mi je dijete sjedilo. On je malo udario koljenom. Malo ga boli pa mora na pregled kod kirurga', kazala je.

'Najviše me začudilo da nitko od te silne povorke nije stao jer je to baš bio udarac. Nitko se nije okrenuo da vidi što se dogodilo. To mi je nevjerojatno', kazala je Soldo i dodala kako je ni kasnije nitko nije kontaktirao iz Ureda predsjednice.