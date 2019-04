Predrag Matić imenu i službeno dodao nadimak Fred. Objasnio je i zašto je to učinio

Član SDP-ova Predsjedništva i bivši ministar branitelja dodao je svojem imenu nadimak Fred, pa je od sada njegovo službeno ime Predrag Fred Matić, a kao razlog navodi bolju prepoznatljivost na izborima za Europski parlament

Ime je promijenio samoinicijativno jer vjeruje da ga najšira populacija više prepoznaje po ovom nadimku nego pravim imenom, piše Jutarnji list.

'Nisam mijenjao ime, nego sam samo dodao svom imenu nadimak. Mnogi građani i ne znaju da se zovem Predrag, a kao Fred me znaju svi - tako me svi zovu, i obitelj i kolege i mediji. To iskustvo vučem iz nacionalnih izbora, na kojim sam također uz ime dodao i nadimak i preferencijskim glasanjem unatoč šalabahterima osvojio mandat', objasnio je Predrag Fred Matić.